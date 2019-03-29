水墨花鳥大師曹天韻開個展　展場竟在警察局

▲水墨花鳥大師曹天韻（中）在清水分局辦個展。分局長陳永昌（右）與有榮焉。（圖／清水分局提供）

記者李忠憲／台中報導

國家文藝獎美術類得主曹天韻大師將在清水舉辦個展，20多幅水墨花鳥大作將在「最安全」的展覽空間，也就是清水警分局，供民眾欣賞。清水分局長陳永昌表示，盼藉此提升同仁及分局藝術人文氛圍，讓更多人能親眼一覽大師創作。

清水分局分局長陳永昌，為提升警察同仁人文素養，並讓警察官舍更具親和力，特別將分局1、2樓走廊及樓梯間，布置成「藝術迴廊」。日前邀請到美藝術家楊平猶大師舉辦展覽，此次更進一步邀請到台灣著名水墨花鳥畫家曹天韻大師開展，將20多幅大作一次在堪稱最安全的展覽空間，也就是分局內，讓同仁及民眾得以就近欣賞大師作品。

▲曹天韻大師感謝清水分局維護地方治安，表達願意在分局辦個展。（圖／清水分局提供）

曹天韻大師是國家文藝獎美術類得主，其作品不難發現出身文人家庭中的氣質，尤其作品中傳統的技法與神韻也呈現出內涵。她將不同書畫精華結合現代精神，鋪成一副現在水墨思維的傳統中國水墨畫，多年來更對於在地「國民美術」推廣不遺餘力。

原家鄉在台中沙鹿的曹天韻，與清水米苔目大王，也是台灣美術化交流協會理事長楊志文，2人拜訪清水分局長陳永昌，感謝分局為地方治安的貢獻之外，也表達願意在分局展出個人創作，讓平時勤務繁忙的警察同仁能就近欣賞藝術作品。

清水分局長陳永昌表示，繼楊平猷大師後還能再邀請到曹天韻大師開展，實屬不易。希望藉由分局走廊改造成藝術廻廊，創造出心靈與美學的空間，提升駐地藝文氣息，提供同仁優質的辦公環境，也歡迎民眾前往觀賞。

清水分局也說，曹天韻個展展出作品，有「春意正濃」、「仁丹花」、「月桃花」等20多幅作。其畫風雖師承李奇茂、蘇峰男、涂璨琳、梁丹丰、楊鄂西等名家，但她找出自我特殊風格，極具個人特色，值得一賞。

【更多新聞】

►開280萬BMW嫁妝追撞起火慘死 妻悲慟揪心直擊：他沒酒駕！



►陳水扁臉書直播開罵韓國瑜 中監：密切蒐集資料中

►中市警犬隊歡慶1周年 8警犬RAP影片賣萌超「卡哇伊」