　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

水墨花鳥大師曹天韻開個展　展場竟在警察局

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼曹天韻大師在清水分局辦個展。（圖／清水分局提供）

▲水墨花鳥大師曹天韻（中）在清水分局辦個展。分局長陳永昌（右）與有榮焉。（圖／清水分局提供）

記者李忠憲／台中報導

國家文藝獎美術類得主曹天韻大師將在清水舉辦個展，20多幅水墨花鳥大作將在「最安全」的展覽空間，也就是清水警分局，供民眾欣賞。清水分局長陳永昌表示，盼藉此提升同仁及分局藝術人文氛圍，讓更多人能親眼一覽大師創作。

清水分局分局長陳永昌，為提升警察同仁人文素養，並讓警察官舍更具親和力，特別將分局1、2樓走廊及樓梯間，布置成「藝術迴廊」。日前邀請到美藝術家楊平猶大師舉辦展覽，此次更進一步邀請到台灣著名水墨花鳥畫家曹天韻大師開展，將20多幅大作一次在堪稱最安全的展覽空間，也就是分局內，讓同仁及民眾得以就近欣賞大師作品。

▲▼曹天韻大師在清水分局辦個展。（圖／清水分局提供）

▲曹天韻大師感謝清水分局維護地方治安，表達願意在分局辦個展。（圖／清水分局提供）

▲▼曹天韻大師在清水分局辦個展。（圖／清水分局提供）

曹天韻大師是國家文藝獎美術類得主，其作品不難發現出身文人家庭中的氣質，尤其作品中傳統的技法與神韻也呈現出內涵。她將不同書畫精華結合現代精神，鋪成一副現在水墨思維的傳統中國水墨畫，多年來更對於在地「國民美術」推廣不遺餘力。

原家鄉在台中沙鹿的曹天韻，與清水米苔目大王，也是台灣美術化交流協會理事長楊志文，2人拜訪清水分局長陳永昌，感謝分局為地方治安的貢獻之外，也表達願意在分局展出個人創作，讓平時勤務繁忙的警察同仁能就近欣賞藝術作品。

清水分局長陳永昌表示，繼楊平猷大師後還能再邀請到曹天韻大師開展，實屬不易。希望藉由分局走廊改造成藝術廻廊，創造出心靈與美學的空間，提升駐地藝文氣息，提供同仁優質的辦公環境，也歡迎民眾前往觀賞。

清水分局也說，曹天韻個展展出作品，有「春意正濃」、「仁丹花」、「月桃花」等20多幅作。其畫風雖師承李奇茂、蘇峰男、涂璨琳、梁丹丰、楊鄂西等名家，但她找出自我特殊風格，極具個人特色，值得一賞。

【更多新聞】

開280萬BMW嫁妝追撞起火慘死　妻悲慟揪心直擊：他沒酒駕！

陳水扁臉書直播開罵韓國瑜　中監：密切蒐集資料中

中市警犬隊歡慶1周年　8警犬RAP影片賣萌超「卡哇伊」

ET快訊
快訊／中壢轎車逆向越線　「載7幼童」娃娃車急煞後方騎士爆頭亡

關鍵字：曹天韻,個展,清水分局,台中市,陳永昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

路上看到熱褲妹！工人衝女廁「玩弟弟」...噴射瞬間門開了糗斃

「踢到你閉嘴！」國小女班導怒踹頂嘴男童　同學目擊：非首次失控

BMW追撞貨車「爆炸起火」　駕駛活活燒死…生還妻崩潰：怎麼辦

影／知名整型醫夫妻檔被控「留患者在診間等死」！　家屬哭癱：故意殺人

郭國文聲明「絕無苛刻」　「仙氣學妹」反擊嗆：薪資獎金豈能魚目混珠？

影／「自動要隨扈高舉」怕粉絲看不見　韓國瑜回嗆王浩宇：去監督金正恩

「沒看過這麼囂張的議長」　他擋韓國瑜專案報告98%網友認荒唐

恐怖片曝光！女子走在斑馬線被貨車捲進底盤　民眾直擊驚恐報案

快訊／中壢轎車逆向越線！「載7幼童」娃娃車急煞...後方騎士當場爆頭亡

獨／靈泉寺夜宿女尼案延燒　方丈爆：同宿不只一次是取暖嗎？

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

恐怖片曝光！女子走在斑馬線被貨車捲進底盤　民眾直擊驚恐報案

快訊／中壢轎車逆向越線！「載7幼童」娃娃車急煞...後方騎士當場爆頭亡

獨／靈泉寺夜宿女尼案延燒　方丈爆：同宿不只一次是取暖嗎？

水墨花鳥大師曹天韻開個展　展場竟在警察局

6網友辱名嘴王瑞德「智障」、「白癡」　挨告辯：在表達意見

大選前嗆：誓殺韓國瑜是「反諷陳其邁」　韓「愛與包容」不起訴

車禍給錢和解離開竟被告「肇逃」　警察教撇步：手機錄影存證

台中打架名店歇業1月將「強勢回歸」　警嗆：強勢執法無期限

知名甜點店女主管批老闆「無能像吸血鬼」　法官認：有憑據屬言論自由

快訊／婦人走在斑馬線竟被貨車捲進底盤！左手腕應聲折斷變形

北海道直擊／地鐵滿滿火腿味　快來跟大王拍貼

大學同學創臉書「妳永遠不會紅」　女神卡卡一座小金人打臉霸凌者

不斷更新／陳傑憲陽春砲轟李茲　3局統一 1比3 Lamigo

陳庭妮揪楊達敬幹大事　緊張狂拉肚子「只差沒吃手卡」

開創青埔和觀音區新未來　桃42線月桃路拓寬第一標開工

gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

日本5G網路頻譜可能排除華為　陸盼信守自由貿易承諾

春燕來！　桃園三月量增34.4%高雄價漲最多

當愛情結束時比「分手吧！」更痛心的是這三個字

中職／兄弟輪值仰賴年輕人　伯納：老將也當過菜鳥

社會熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：..

國道4項「隱藏版違規」1次噴3..

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹..

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也..

知名整型醫被控「留患者在診間等..

玖壹壹春風是常客　斷腿父「牽4..

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃..

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

工人衝女廁尻　「噴射瞬間」門開..

BMW爆炸影片曝光　妻目睹崩潰

資收男求愛不成　拿鐵片貫穿她男..

水泥封屍凶宅開價698萬　不到..

更多熱門

相關新聞

長腿黑絲女荷官吸客　主題餐廳竟是賭場

東區某撲克牌遊戲主題餐廳疑「掛羊頭賣狗肉」，提供現場供客人大賭德州撲克，並聘來穿短群黑絲襪長腿辣妹擔任荷官及服務男客。檢警27日凌晨動員，查獲陳姓男子等16人涉賭，並扣得110多萬現金，警詢後依賭博罪嫌送辦。

三井投資台糖台中廠　打造LaLaport親子商場

單親姊妹花探望嬤返家車禍　姊姊命危

台中市緊急預告「空汙警報連3天」

飼主放任狗追倒小孩「狠咬里長右手」

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

圍觀車禍　卡車撞人群18死

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉紅ㄎㄧㄤ掉

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面