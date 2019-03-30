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喝氣泡水補充膳食纖維　嚐鮮搶試飲短短1小時送出200瓶

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▲▼2019野餐日-多喝水fiber氣泡水（圖／記者張一中攝）

▲2019 ETtoday好朋友野餐日，味丹氣泡水再度參與擺攤，此次推出新上市MORE+ Fiber氣泡水，讓民眾可以試飲嚐鮮。（圖／記者張一中攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

「ETtoday好朋友野餐日」今（3/30）在大直美堤河濱公園熱鬧登場，好天氣吸引眾多雲友到場同歡，除了坐在草地上一起開野餐派對，現場還有各式攤位可以逛，許多攤位人氣滿滿，其中味丹氣泡水端出新發售MORE+ Fiber氣泡水，準備1000瓶免費讓大家試飲嚐鮮，吸引民眾熱情參與，活動才開始1小時，就發送了200瓶出去。

▲▼2019野餐日-多喝水fiber氣泡水（圖／記者張一中攝）

▲▼2019野餐日-多喝水fiber氣泡水（圖／記者張一中攝）

▲有別於其他氣泡水，「多喝水MORE+ Fiber氣泡水」主打無糖、無香料、零卡路里之外，另添加了Fibersol-2膳食纖維配方，喝水還能促進新陳代謝。

多喝水繼草莓、櫻花口味氣泡水後，再度推出「多喝水MORE+ Fiber氣泡水」，不同於一般氣泡水，這款氣泡水無糖、無香料、零卡路里，喝起來清爽，再加上擁有獨特氣泡口感，入口瞬間像有許多泡泡在舌尖按摩般，除此之外，裡頭特別添加Fibersol-2膳食纖維配方，幫助腸胃消化促進新陳代謝，喝水還能補充一日所需的4分之1膳食纖維。

多喝水為好朋友野餐日推出全新上市MORE+ Fiber氣泡水，找來showgirl發送免費讓大家試飲，吸引許多人想喝上一口嚐鮮看看，由於這次商品包裝設計以黑、白、銀、銅4色俐落呈現簡約時尚，現場還有民眾特別拿在手上拍照，用一瓶水幫自己拍美美的網美照。

▲▼2019野餐日-多喝水fiber氣泡水（圖／記者張一中攝）

▲▼2019野餐日-多喝水fiber氣泡水（圖／記者張一中攝）

▲▼2019野餐日-多喝水fiber氣泡水（圖／記者張一中攝）

▲大人、小孩開心到多喝水攤位上，除了搶著享用全新上市MORE+ Fiber氣泡水獨特口感，也熱情參與玩小遊戲、拍照打卡拿好禮。

趁著野餐日與民眾互動同樂，多喝水不只把握機會為新品大力宣傳，也帶來「多喝水」的益處，兼顧了健康和樂趣需求，此外，為了讓大人、小孩玩得開心、喝得開心，多喝水特別準備限定好禮，只要到攤位上玩小遊戲就可以獲得，使得攤位夯到人潮不間斷，也為野餐日增添樂趣。

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關鍵字：2019野餐日,ETtoday好朋友野餐日,味丹,氣泡水,MORE+ Fiber氣泡水

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