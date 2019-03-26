帶女兒出門！路人姨跳針碎嘴：女生就要穿裙子　霸氣媽怒飆：誰規定的

▲原PO霸氣表示，誰規定女孩子就要穿裙子。（圖／示意圖，無關本案／pakutas）

地方中心／綜合報導

誰規定小女生就要穿裙子？一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，一個路人連連向她抱怨，「你應該給女兒穿裙子啊！女生就是要穿裙子，不然看起來很粗魯」讓她相當傻眼直呼「不用你教我樣怎麼穿衣服」。對此，網友們看到後也紛紛留言表示，「路人就是吃飽太閒」、「小寶寶才能穿的屁屁褲，她懂個屁啊」。

原PO表示，她帶著女兒出門，但一名路人看到後，卻一直連珠炮似的跟她說，「你要給她穿裙子阿！女生就是要穿裙子阿。不然看起來很粗魯」而她霸氣回嗆「誰規定的」，但對方卻依舊不斷跳針碎念：「就是要穿裙子啊，怎麼給她穿內褲出門」讓原PO氣得怒飆：「妳哪一顆眼睛看到這是一件內褲」。

原PO也氣得PO網怒罵，「不用你誇獎我女兒可不可愛、也不用你教我要怎麼穿衣服，阿姨，你走你的路，我有我的路，當個不對話的路人甲就好了」對此，其他網友看到後也紛紛留言表示，「管別人穿什麼喔！」、「傻眼」。

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