故宮、凱旋門全塞進「華西村」　土豪式「天下第一村」實景曝光網全看傻

▲有著「天下第一村」之稱的華西村。（合成圖／翻攝自微博@史里芬Schlieffen）

大陸中心／綜合報導

江蘇省江陰市的華西村被譽為「天下第一村」，起因來自過去家家戶戶都住豪宅、開名車，行政村中還有著74層樓高的華西龍希大酒店、「小故宮」、「小長城」等，土豪般的奢華建物令人瞠目結舌。不過據華西集團公開財報顯示，截至2018年第三季度，華西集團已負債369.3億元人民幣。不過該集團事後團澄清表示，公司營運狀況一切正常。

▲華西龍希大酒店內金牛。（圖／翻攝自華西龍希大酒店官網）

消息人士向《中國經營報》透露，無錫市政府近日就華西集團流動性困難（即財政困難）紓困情況召開會議，江陰市副市長趙強則負責向會議彙報華西集團相關情況。從會議通知的曝光截圖可見，會議中有項議題就是「聽取關於江陰華西集團流動紓困有關情況的彙報」，消息一出震驚大陸網友。

▲華西龍希大酒店內的迷你頤和園。（圖／翻攝自華西龍希大酒店官網）

微博@史里芬Schlieffen曝光的影片可見，做為全中國大陸最大單體酒店的華西龍希大酒店，上有「金玉明珠頂」、下有「翡翠蓮花座」。此外，酒店不僅向全球徵集了當代五百名人大師的各種書畫、雕刻、陶瓷、金、銀等文化作品長期展出，每隔12樓分別設置「金、木、水、火、土」五行主題。

據華西龍希大酒店官網介紹，該酒店位列世界酒店前位，酒店外觀「三足鼎立，明珠置頂」，象徵著華西三制相承，如日中天，是華西創建「新市村」的重要標誌，也是大陸農村發展的新里程碑。

▲華西村內的迷你故宮。（合成圖／翻攝自微博@史里芬Schlieffen）

除了稜瑯滿目的文物擺飾外，搭電梯到60樓還可見迎面而來有一頭一噸重的金牛，據悉是純金打造而成，造價上億元人民幣（約新台幣4.5億）。接著走進金光閃閃的「金會所」，華西頤和園牆上滿是浮誇的雕飾，還有一條仿造北京頤和園打造出的「藝術長廊」。

由於酒店是按照「金、木、水、火、土」五行主題規劃，除了「金會所」外，另有「木會所」（木文化廣場）、「水會所」（SPA）、「火會所」（產品銷售區）及「土會所」（春夏秋冬文化展）。

其實華西村中處處有亮點，行政村中不僅有座迷你故宮，搭纜車上山的話還可見一個仿真的「天安門」及山寨的美國白宮。此外，在「故宮」不遠處還有座浮雕精美的凱旋門。

▲村內的建築物混雜著自由女神像和美國白宮意象。（合成圖／翻攝自微博@史里芬Schlieffen）

影片曝光後在網路引起討論，不少網友紛紛留言表示「以前一直覺得華西村挺高級的，原來這麼土味啊」、「大型中國典型文化斷層式審美現場」、「太可怕了，文化斷層後的審美災難」；也有網友認為「有錢真的可以為索欲為啊！！」、「既不辜負歷史也不辜負時代啊哈哈哈哈哈哈」。

▲華西村中的「凱旋門」。（圖／翻攝自微博@史里芬Schlieffen）