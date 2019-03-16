20年前全是豪宅...居民開名車！陸「天下第一村」傳財政困難求紓困





▲「天下第一村」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸江蘇省江陰市的華西村被譽為「天下第一村」，過去因為居民們都住豪宅、開名車而成名，但是近幾年隨著華西集團的業績持續走下坡，更在14日被爆出現「流動性困難」，還與當地政府開閉門會議。但事後華西集團澄清，公司營運狀況一切正常。



消息人士向《中國經營報》透露，無錫市政府正就華西集團流動性困難（即財政困難）紓困情況召開會議，江陰市副市長趙強則負責向會議彙報華西集團相關情況，而會議通知的截圖也曝光，議題就是「聽取關於江陰華西集團流動紓困有關情況的彙報」，震驚大陸網友。

報導指出，此次會議為小範圍閉門會議，會議前進行了清場，除了語彙的指定人士之外，其他人不能在場。華西集團近年來的高負債狀況也受到外界關注，公開財報顯示，截至2018年三季度，華西集團總資產為547.6億元人民幣，負債為369.3億元，負債率高達67.4%。

事件在網路上引發討論後，華西集團人士出面澄清，公司的生產經營一切正常，主營業務經營效益良好，經營性現金流量充裕，一切正常。而針對「流動性困難紓困」一詞，該集團解釋，由於集團長期為地方經濟做出貢獻，江陰市政府特提請無錫市政府市長辦公會討論研究，將其列為紓困基金支持範圍，以降低融資成本，提高經營效益和可持續發展力。

華西村建成於1961年，在前村書記吳仁寶領導下，經濟不斷壯大，1996年時因家家戶戶都住豪宅、開豪華名車，且存款有上千萬，而得到「天下第一村」名號。最近10多年以「體力轉腦力、數量轉品質」為措施，拓展了金融投資、旅遊服務、倉儲物流、遠洋海工、農產品批發市場及礦產資源等一大批新興產業。