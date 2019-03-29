　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

川普推特語錄／我已學會跟假新聞一起生活　這些媒體從未比現在更腐敗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普從通俄門脫身後，今天又在推特上痛罵主流媒體對他的報導不公，還嗆假新聞已經越來越瘋狂，完全沒有可信度、無法尊重，媒體從來沒有比現在更腐敗。此外，他也再次針對邊境問題發文，痛批墨西哥從來都沒有做任何事情阻止非法移民進入美國，宏都拉斯，瓜地馬拉及薩爾瓦多也都一個樣。

►►川普推特語錄／主流媒體真的是人民公敵　真正的反對黨！
►►川普推特語錄／「沒有發現川普團隊或相關人員，與俄國共謀或合作」
►►川普推特語錄／美國財政部要擴大對北韓的制裁　但我已經下令取消了


▼石油輸出國家組織（OPEC）增加石油產量非常重要。世界市場很脆弱，石油價格變得太高，謝謝！

▲▼tt

▼國會議員亞當•希夫兩年以來，明知故犯去違法的說謊、洩露信息，應當迫於壓力辭去國會職務！

▲▼tt

▼美國聯邦調查局及司法部將調查芝加哥令人憤慨的傑西．斯墨列特案。這件事對我們國家來說真的非常尷尬。

▲▼tt

▼墨西哥沒有做出任何行動來阻止非法移民流入我國，他們只是嘴上說說卻沒有任何行動，宏都拉斯，瓜地馬拉及薩爾瓦多全都一樣，拿了我們這麼多年的錢卻什麼都不做。民主黨人不會在乎這樣糟糕的法律，也許應該關閉南方邊境了！

▲▼tt

▼假新聞媒體正在變得瘋狂，他們遭受了重大的崩潰，完全沒有可信度或尊重，必須考慮合法化！我已經學會跟假新聞一起生活，這些媒體從來沒有比現在更腐敗，總有一天，我會告訴你（一個）秘密！

▲▼tt

▼今晚將前往密西根州的大急流城參加大型集會，屆時將討論我們國家正在發生的許多令人振奮的事情，還有將談論汽車公司和其他公司正在回到密西根、俄亥俄、賓夕法尼亞、北卡羅來納州、南卡羅來納州以及所有地方。

▲▼tt

ET快訊
「藥師情侶」波蘭留學懷孕！狂吞「32顆胃藥墮胎」女挺肚回台淚
韓國瑜返國怒了！回擊「賣台論」開嗆：召妓可以、招商犯法？
洗衣機吃襪子是真的！她拆開驚見「襪子山」傻眼　畫面曝嚇呆網

關鍵字：川普,推特,共和黨,川普推特語錄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普推特語錄／我已學會跟假新聞一起生活　這些媒體從未比現在更腐敗

影／18歲正妹跳傘慶生　從390公尺高空墜落　直接摔死！

2艘「超10萬噸巨無霸船」爆相撞！船身切出驚天裂縫仍「神穩」...原因揭曉

懷疑啊！伏地挺身預備　連做40下才是「心臟強大的男人」

快訊／孟加拉19層大樓突起火！3人跳樓墜地慘死…至少17死50傷

爺孫戀玩很大！21歲女尬74歲夫　要在實境秀公開啪啪啪

蜜雪兒回憶錄《蛻變》破暢銷紀錄　歐巴馬自傳預計今年推出

每天吃2粒500mg維他命C　血糖降36%還能減少飆升

彭斯宣言「美國5年內重返月球」　NASA保證：這次要留下來

泰國驚傳水泥封屍！修車師傅遭塞入「200公升大油桶」屍體變形慘死

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

李燕《炮仔聲》領便當？　 陳冠霖這句話爆雷了！

愛紗恢單後首度露面　堅強笑容：我很努力振作起來

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

川普推特語錄／我已學會跟假新聞一起生活　這些媒體從未比現在更腐敗

影／18歲正妹跳傘慶生　從390公尺高空墜落　直接摔死！

2艘「超10萬噸巨無霸船」爆相撞！船身切出驚天裂縫仍「神穩」...原因揭曉

懷疑啊！伏地挺身預備　連做40下才是「心臟強大的男人」

快訊／孟加拉19層大樓突起火！3人跳樓墜地慘死…至少17死50傷

爺孫戀玩很大！21歲女尬74歲夫　要在實境秀公開啪啪啪

蜜雪兒回憶錄《蛻變》破暢銷紀錄　歐巴馬自傳預計今年推出

每天吃2粒500mg維他命C　血糖降36%還能減少飆升

彭斯宣言「美國5年內重返月球」　NASA保證：這次要留下來

泰國驚傳水泥封屍！修車師傅遭塞入「200公升大油桶」屍體變形慘死

大貨車國道被削平！30歲男噴飛「頭撞變形」　全身血趴分隔島慘死

夫妻新婚2個月！他發現「老婆竟然是表妹」　最後悲劇離了

春水堂辦COSPLAY活動　穿古裝點購經典名菜買一送一

川普推特語錄／我已學會跟假新聞一起生活　這些媒體從未比現在更腐敗

必比登效應！賣麵炎仔中午排隊人潮增一倍　老客人：排1小時

卡達桌賽／林昀儒／鄭怡靜3比0虐韓！　混雙4強碰日本魔王

靈異保全玩弄長腿妹！深夜電梯用「對講機吹口哨」　她嚇到狂抖飛奔

「潑漆女」郭潤庭起底！撒碎國旗惹怒韓粉　曾笑殉職飛官死好

喜愛動畫的天堂！直擊Anime Japan看台日動漫展大不同

卡達桌賽／林昀儒4比1力退世界第8！　16強再碰德國前球王

撒旦直播！FB預告「把心交給惡魔」　台鐵持刀男狂笑：我是下一個鄭捷

國際熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰..

2個子宮都受孕　剛生完26天又..

照片拍到傳奇槍手　暴增到500..

5女師生由迦納　遭2男拿槍逼輪..

修車師被水泥封屍　鑿開已變形發..

正妹闖鐵軌自拍　遭火車「撞成碎..

2巨無霸船爆相撞！船身切出大裂..

29歲男帶小三回家玩3P　46..

18歲正妹高空跳傘慶生　直接摔..

伏地挺身連做40下才是心臟強大..

嬰兒「超人pose」出生　醫笑..

快訊／孟加拉19層大樓突起火！..

22歲男「漂蓄水池8月」　居民..

他在美墨邊境脫褲　當場「推母牛..

更多熱門

相關新聞

川普：俄羅斯必須滾出委內瑞拉！

委內瑞拉政局動盪，兩架俄羅斯軍機本周載著軍方人員進入委國首都卡拉卡斯（Caracas），導致美國企圖讓委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權垮台的計畫多了阻礙。對此，美國總統川普27日表示，已經警告俄羅斯政府滾出委內瑞拉。對於媒體提問美國是否可能採取軍事行動時，川普則說，「我們等著瞧，所有選項都是開放的。」

川普稱或介入孟晚舟案將影響引渡

川普：谷歌沒有與中國軍方合作

川普：主流媒體是真正的反對黨

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪了

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃藥墮胎

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J涉案　飛機上也在拍

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

水泥封屍凶宅開價698萬　不到一天時間售出

39歲暖男11年養400孩子　嫩妹感動倒追

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣

周杰倫私訊提問　阿信答不出來急求救：遇到對手

射精堅持10秒超自豪　醫：不舉前兆

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面