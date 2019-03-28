台大綠領農學市集30日驚喜登場　這些「小確幸」別錯過

▲台大農學院學生會表示，今年到場參加能抽獎外，還有闖關等體驗活動。（圖／台大綠領農學市集提供）

記者許展溢／台北報導

台大綠領農學市集是結合「綠領」、「友善環境」及「循環經濟」三大元素而形成的市集，由台大生農學院學生主辦，今年選30、31日2天在台大鹿鳴廣場舉行。生農學院學生會表示，盼透過舉辦市集的方式穿插「闖關」、「DIY」、「農場體驗」等活動，結合教育意義，到場參加還能獲許多驚喜與小確幸。

學生會指出，「綠領」泛指以友善環境為前提的綠色工作者，而綠領農學市集是藉由邀請以有機、健康、環保為主要理念的攤商來設攤，透過參與者與攤商近距離的接觸，進而學習綠領的精神。同時，市集希望透過參與的過程，讓參與者能深切體悟永續環境的建立是從「生活」出發，從飲食到生活中的日常用品穿著等，每個細節的選擇都有可能改變世界，讓世界更美好。

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▲台大綠領農學市集，今年選30、31日2天在台大鹿鳴廣場舉行。（圖／台大綠領農學市集提供）

今年綠領農學市集與林務局合作，學生會說明，主要是希望能提倡林木友善，也付出實際行動與華南銀行合作，希望透過台灣PAY的線上支付方式減少鈔票與發票的產生及利用。此外，市集也與台灣水泥合作舉辦與循環經濟相關的工作坊，展現近年來在該領域耕耘的成果，也期望讓參與者更加了解此概念的重要性。

學生會表示，開幕式有眾多抽獎外，到場還能參加闖關、DIY與農場體驗等活動，也有機會獲得梅山茶油合作社的苦茶油、將軍企業社的黑豆醋、QC館的環保產品、林后可可園的化妝品等等的友善產品，現場更提供小蜜蜂爺爺的天然防蚊液、中都農合的豆奶等等天然產品，供參與民眾試用與使用，及更多的驚喜與小確幸。