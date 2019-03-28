全面封殺！韓粉硬槓台大學生「不管在學或畢業」　一律拒+鎖：不准喜韓

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者蔡紹堅攝）

網搜小組／綜合報導

台大學生日前發起「拒看中天」投票活動，吸引超過4千位學生表態支持，氣得韓粉全面開戰，揚言要拒讀台大、政大。風波延燒之下，臉書上韓粉第二大社團管理員更進一步下達「全面封殺令」，凡是台大學生，無論已畢業或在學身分，一律拒絕入團加封鎖，剝奪粉絲喜韓的權利。

韓國瑜第二大臉書粉絲社團「2020韓國瑜前進總統府」蕭姓管理員27日發文，通令所有沒在內部Line群組的管理員和版主注意，從即刻起至明年1月11日總統大選投票，全面封殺台大學生，不管畢業或是還在學，「一律拒絕加封鎖」。

蕭男提醒，除了台大人之外，對於台灣大學學生的入團審核務必審慎評估，切勿隨意放行，「只要其個人臉書內容有按贊於任何綠蛆一律拒絕加封鎖！現在1450專找大學進行抹黑韓總！」

▲台灣大學學生近日發起拒看中天新聞台投票，激怒大批韓粉。（圖／記者張一中攝）

該公告文被轉至PTT和非韓粉討論區，引來不少訕笑，「台大生不排除轉學應對」、「好可憐，全大學被當成綠畜看不起」、「亂來，台大裡面也很多人愛看中天」、「呼還好已經加入了」、「終於有以智商篩選條件的社團了給推」、「韓神的粉絲都天才讀哈佛和耶魯，怎麼會屑小小的台灣第一學府呢？」

經記者查證，在該文討論發酵後，蕭男已悄悄移除PO文，原因尚不明朗。另外，蕭男在「2020韓國瑜前進總統府」社團相當活躍，除了大力挺韓國瑜，更以實際政治獻金支持國民黨，看得出相當死忠。

日前台大學生以「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為旨，在臉書社團「NTU台大學生交流板」發起投票活動，超過4千名學生投支持票，未料此舉卻引發藍綠雙方網友分別在臉書社團隔空對戰。

對此，臉書上最大的韓粉社團「韓國瑜後援會」內砲聲隆隆，韓粉痛批台大學生，「台大學生智商幼幼台」、「台灣媒體的良心是中天」、關掉台大更好」、「台大生書白讀」，更揚言「拒讀台大政大」。

▼韓粉第二大臉書社團蕭姓管理員通令封殺台大生。（圖／翻攝PTT）