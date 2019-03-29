守住宜蘭最後一席　黃建財登記宜蘭立委初選

▲▼「選我！讓專業的來。」請假中的民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，29日下午完成民進黨宜蘭立委黨內初選登記。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「選我！讓專業的來。」請假中的民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，29日下午三時十五分，在支持者陪同下，到民進黨宜蘭縣黨部完宜蘭立委黨內初選登記，黃建財說：2018年底宜蘭縣長一戰民進黨輸了，2020年立委選戰，絕對不能再輸，「我有信心，能代表民進黨打贏立委選戰，並為總統大選加分」。

目前至29日下午4時許，完成民進黨宜蘭立委黨內初選登記的，有宜蘭前副縣長黃適超，及民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，尋求連任的立委陳歐珀也將在登記截止前完成登記，民進黨宜蘭立委黨內初選是形成「三角堵」態勢。

醫生出身的黃建財，入黨26年，是民進黨忠貞的黨員，原本擔任民進黨宜蘭縣黨部主委，受基層選民請託，請假主委一職出任參選立委，29日宜蘭立委黨內初選登記最後一天，在母親與醫師公會理事長王維昌、肢障協會理事長林錫欽、自閉症者協會前理事長羅正明、普達關懷協會理事長何玉如等人的陪同下前往民進黨宜蘭黨部登記，正式宣告參與立委初選。黃建財表示，宜蘭縣長一戰民進黨輸了，2020年立委選戰，絕對不能再輸。「我有信心，能代表民進黨打一贏立委選戰並為總統大選加分。」

擁有台大法律系與醫學背景的黃建財說，他主張「還財於民：電信299元吃到飽」、「發放老人年金加碼每人5000元」以及「北宜公路改善計畫」等目標，對於經濟、老人照護與交通改善，讓人民有更好的生活環境與條件。

黃建財指出，民進黨的精神又是民主自由，大家都能在以黨的最大利益下共同公平競爭，由於出身家世清白、從小一路跟隨父親賣豬肉，比任何人都能體恤基層民眾的辛勞，因此，在沒有任何財團利益與政治包袱的前提下，更能代表民進黨角逐2020年立委選戰。

同時，2020年立委選戰與總統大選是相輔相成，宜蘭的民眾更應該要選一個能和總統大選相互提升的候選人，才能為宜蘭守住最後一席立委職位。民進黨已經在縣長選戰中落敗，唯一的立委一席更應該要由他為民進黨守住「選我！讓專業的來」。