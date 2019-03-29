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快訊／絕無「逼宮」蔡英文！賴清德：不要用宮鬥劇來看我們

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▲▼行政院長前院長賴清德。（圖／記者張凱喨攝）

▲行政院前院長賴清德。（圖／記者張凱喨攝）

記者林銘翰／台北報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文，為政壇投下震撼彈。蔡英文28日出訪返台後，賴清德29、30連兩天將舉行新書發表會，預料蔡賴對決趨勢將升高。賴清德29日於台北新書發表會致詞時表示，蔡英文稍早在會前有送花籃表達祝賀，強調出書並不是為了選舉，絕對不會有所謂「逼宮」總統的問題，也希望外界不要用宮鬥劇的角度來看他們兩人。

賴清德表示，他之所以決定參選，是因為前些日子在幫民進黨立委郭國文輔選的過程中，感受到來自基層的焦慮，基層擔心蔡英文若無法順利連任，民進黨的立委席次將面臨挑戰，因此希望自己能夠接棒替台灣人民負責。

對於先前傳出總統府秘書長陳菊與民進黨團總召柯建銘曾南下勸退，賴清德強調他們絕無勸退的意思，因為兩位都認同民進黨是一個民主的政黨，也認為民進黨需要一場君子之爭，只希望後續不管是支持他或是蔡英文的朋友都要有君子之爭。

賴清德說，自己主張君子之爭就絕對做得到，相信蔡英文也能做到，強調「自己寧願輸掉初選，也絕對不會傷害蔡英文總統」，也請大家不要用宮鬥劇的角度來看這場初選。

賴清德新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》，作者是資深媒體記者郭瓊俐。郭瓊俐與賴清德相識超過20年，曾任《聯合報》、《中時晚報》、《新新聞周刊》等平面媒體記者，目前擔任《財訊雙週刊》主筆。

新書透過郭瓊俐長期跟訪和整理，紀錄賴清德2014至2017年在第二任市長任內的政績，2017至2019年擔任閣揆500天的作為，內容也會談到，賴清德接任閣揆、與層峰多次溝通的心境轉折，面對議長黑金，遵守法令、不進議會的堅持，以及台南鐵路地下化，為所當為、面對誤解的承擔，除了深入剖析賴清德從政風格的魄力、魅力與決斷力，更提到賴清德將如何面對這塊土地過去和未來。

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關鍵字：賴清德,蔡英文,民進黨,2020總統大選

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