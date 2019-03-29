快訊／賴清德沒考慮「蔡賴配」：出來選就是要得到國人支持

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文，為政壇投下震撼彈。蔡英文28日出訪返台後，賴清德29、30日連兩天將舉行新書發表會，預料蔡賴對決情勢將逐漸升高。針對副總統陳建仁29日近中午表態不爭取連任，外界也開始注意「蔡賴配」可能性，對此，賴清德受訪時強調，他出來參選就是要爭取國人支持，「沒考慮其他事情」。

針對媒體提問，陳建仁表態不爭取連任，「蔡賴配」可能性？賴清德回應，陳副總統的事情他不清楚，不過自己非常尊敬對方，他強調，「我出來參加初選還是希望爭取國人支持、接棒責任，沒有考慮其他事情」。

媒體追問，協調其間是否會接受任何條件，賴清德說，中執會要不要再開、什麼議題，這些他不揣測，他再次強調，「我既然出來參加初選，希望是君子之爭，完成初選程序，得到國人支持，承擔國家重責大任」。

賴清德說，他要打一場典範級的初選、君子之爭，「超越個人派系，完全為了國家的君子之爭，我鼓勵民進黨公職不必表態，派系休兵、組織不要動員，大家用初選平台好好蔣理念，過去施政理念何在，哪些要改進，未來要把國家帶到何方，君子之爭的初選，才有辦法贏得國人對民進黨的支持」，他說到激動之處一度哽咽，「我寧願輸掉初選，都不可能傷害蔡英文總統」