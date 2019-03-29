1秒能送1.6噸推進劑！陸500噸級液氧煤油發動機聯試成功

▲試驗的成功為為大陸後續重型運載火箭研制打下基礎，圖為 2016年11月3日，重型運載火箭長征五號首飛成功。（圖／翻攝自中國軍網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸500噸級液氧煤油發動機燃氣發生器–渦輪泵聯動試驗取得成功，能夠一秒鐘完成1.6噸推進劑的高壓輸送、為後續重型運載火箭研制打下基礎，未來該型發動機將應用于長征9號重型運載火箭上。據了解，大陸已經掌握了液氧煤油和液氧液氫發動機的各項關鍵技術。

據了解，液氧煤油發動機，指的是新一代大推力120噸液氧煤油火箭發動機，其推力比現有「長征」系列運載火箭發動機提高60%以上，運載能力是原來的3倍左右，運載能力也提升到了25噸（現有的只有 9 噸）同時液氧和煤油都是環保燃料，沒有污染。

▲大陸自主研發的「長征」系列運載火箭。（圖／記者蔡浩祥攝）

《新華社》報導，這次試驗的成功意味著，大陸500噸級重型運載火箭發動機關鍵技術取得里程碑，及方案深化論證達到預期目標。航天科技集團六院副院長李斌表示，此次試驗為發動機渦輪泵、燃氣發生器及配套組件的聯動試驗，驗證了發生器–渦輪泵組件方案的可行性，實現了關鍵階段的平穩過渡，為進一步進行發動機整機試車等研制工作奠定了基礎。

▲大陸利用長征二號丁運載火箭，成功將高分六號衛星及搭載的珞珈一號科學試驗衛星發射升空。（圖／CFP）

據指出，液體火箭發動機的主要組件包括推力室、燃氣發生器、渦輪泵、自動器和控制係統等，此型發動機為大陸正在研制的最大推力火箭發動機，對支撐後續大型空間活動、載人登月及深空探測具有重要意義，未來該型發動機將應用于長征9號重型運載火箭上。

此外，新一代運載動力研發的新材料和新工藝為重型運載火箭發動機研制奠定了基礎，進一步研制更大推力液氧煤油發動機和液氧液氫發動機，將滿足大陸未來重大航天活動的需求。