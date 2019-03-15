瀏海、開孔和升降鏡頭皆Out！　三星研發100%屏占比手機

▲Galaxy S10。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

從蘋果發表iPhone X開始，智慧型手機為追求高屏占比而掀起一波「瀏海」風潮，有的廠商甚至推出從機身內部升降的鏡頭，但目前市場主流仍是瀏海造型或是在螢幕上開洞。現在外媒報導指出，三星正在進行100％屏占比的手機，前置鏡頭可望藏在螢幕下方。

三星近期才剛發表最新旗艦機Galaxy S10系列，該系列手機採用三星最新研發的Infinity-O面板，三星負責面板研發業務的副總裁Yang Byung-duk稱這是三星的一項里程碑。而據《韓聯社》報導，Yang Byung-duk表示，該公司正在努力研發一款整個手機正面都是螢幕的手機，將不會有任何的邊框或是相機鏡頭。他指出，雖然該技術在1、2年內不會實現，但該技術可望將相機移動到螢幕下方，且不會影響到相機的任何功能。

這並非三星第一次談到100％屏占比手機的計畫，在2018年10月，該公司就曾標示正在研究4種互有關聯的技術，以實現螢幕最大化，四項技術分別是，「螢幕下指紋掃描儀」、「面板相機傳感器」、「觸覺顯示技術」和「螢幕揚聲器」。其中「螢幕下指紋掃描儀」已經用在這次的Galaxy S10系列手機；「螢幕揚聲器」則類似於LG最新智慧型手機G8 ThinQ中所採用的技術。

至於三星的100％屏占比手機何時會推出，Yang Byung-duk，並沒有給出明確的時間，僅表示在這1、2年內不會推出，期待100％屏占比手機的消費者可能要再等等了。