劉結一夜宴蕭萬長　稱「要像服務大陸百姓那樣」造福台灣

▲大陸國台辦主任劉結一（右）28日晚，於博鰲亞洲論壇2019年年會期間，宴請蕭萬長一行。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

大陸國台辦主任劉結一昨（28日）晚在海南設宴，邀兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長，台灣工商界代表出席。劉結一致詞時強調，陸方「要像服務大陸百姓那樣，造福台灣同胞，為台胞做實事、辦好事」，認為兩岸同胞「都是中國人」，沒有理由不融合發展。

劉結一指出，習近平總書記在今年初於《告台灣同胞書》40周年紀念活動上，發表重要講話，「為兩岸關係發展指明了方向，為祖國統一規劃了完整藍圖」。

▲劉結一在晚宴開始前致詞。（圖／記者陳政錄攝）

在此之下，他認為，「兩岸同胞都是中國人，血濃於水」，沒有理由融合發展、協手發展、共享發展。指稱在民族復興路上，不會讓台灣同胞缺席，「像服務大陸百姓那樣，造福台灣同胞」，率先與台灣分享大陸發展機遇，逐步為台灣同胞在陸學習、創業、就業和生活提供與大陸同胞同等待遇。

劉結一表示，「我們將繼續採取確切有效措施，擴大兩岸合作、兩岸產業融合發展，深化共同市場，推動兩岸應通盡通」以及新四通等。

劉結一直言，近年來，兩岸關係面臨曲折過程，讓台灣同胞對兩岸關係好，生活才會好的體會更加深入，期待兩岸關係日益「走近、走實、走順、走好」，深化兩岸經濟合作。

▲國台辦歡迎晚宴。（圖／記者陳政錄攝）

博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，蕭萬長率近30位台灣工商界代表出席，27日下午與大陸國務院總理李克強會見後，今天下午出席兩岸企業家圓桌會議，途中蕭萬長先行離席，與劉結一閉門會談。

值得注意的是，兩岸企業家圓桌會議後，原班人馬晚間均出席晚宴，預計17點45分劉結一致詞後，雙方即可開始用餐，不過因「蕭劉」私下會談時間延宕和交通問題，直至18點40分左右，劉才開始致詞。