阻止土耳其接收S-400！美參議員提案中止交付F-35　土國：與俄協議有效無法取消

▲土耳其即將接收向俄羅斯購買的S-400飛彈系統。（圖／路透社）

軍武中心／綜合報導

土耳其向俄羅斯簽訂S-400導彈系統協議，預計在今年7月正式接收，並在10月正式部署，同時也向美國採購100架F-35，目前已接收2架。不過有4名美國參議員提出法案，禁止將F-35從美國移轉到土耳其，直到確定安卡拉不會接受S-400為止。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，和俄羅斯的協議有效，而且不會轉賣給其他國家。

土耳其2017年與俄羅斯簽訂S-400系統採購協議，隨即引發美國為首的北大西洋公約組織盟友不滿，極力阻止該計畫進行。日前美國國防部特別警告，如果土耳其執意引進S-400，將會影響美國交付F-35戰機的進度，最新消息指出，4位美國參議員在28日提出法案，禁止交付F-35給土耳其，除非確定其取消接收俄製S-400。

▲美國參議員提案要中止交付F-35，直到土耳其停止接收S-400。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，提案人之一的民主黨參議員沙欣（Jeanne Shaheen）表示，身為北約成員的土耳其同時接受美國和俄羅斯的軍備武器，將導致嚴重的國家和全球安全危機。

卡夫索格魯和俄羅斯外交部長會晤後表示，最終已經同意莫斯科的協議，該協議有效，且正在確認交付日期，無意將S-400轉賣給他國。他認為，土耳其一直接受美國的相互矛盾的聲明，而安卡拉已經履行和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造F-35相關的所有義務。

儘管美國試圖以F-35的交付來干涉土耳其接受俄製軍武，但土耳其是價值數百億美元的F-35生產計劃的合作夥伴，F-35其中的全景駕駛艙顯示器和遠程導彈接口部件的唯一供應商，對該計畫針鋒相對的談判，將可能適得其反，損及美國自身利益。