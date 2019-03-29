蔡英文財產曝光！存款5406萬　名下擁4土地、2建物

▲蔡英文。（圖／記者劉亮亨攝）



政治中心／綜合報導

監察院29日出版最新一期廉政專刊，其中總統蔡英文去年11月申報的存款共5,406萬872元，名下還有4筆土地、建物2筆，債務的部分較去年減少85萬元。

根據最新一期《廉政專刊》報導，蔡英文存款申報5406萬872元，較去年申報的資料增加187萬餘元；持有中正企業有限公司股票總額413萬6370元，則和去年申報一致。

另外，債務部分，去年3月19日蔡英文新增一筆向華南銀行的短期授信貸款，至去年11月餘額仍有20萬7,009元，再加上申報的房貸餘額787萬1,294元，共計807萬8,303元。但較前次申報房貸893萬4,710元，減少85萬6,407元。

蔡英文申報土地4筆、建物2筆，都與前次申報相同，土地包括台北市松山區2筆、大安區1筆、新北市永和區1筆；建物則是北市大安區1筆、新北永和區1筆。

有價證券部分，申報金額為413萬6,370元，都是她家族企業正中企業的股票。

事業投資部份，蔡英文出租土地給家族經營的東道公司，每月租金9萬元，並投資110萬元。

還有，蔡英文申報著作權財產《洋蔥炒蛋到小英便當》、《英派：點亮台灣的這一哩路》，兩本著作均無法估價。