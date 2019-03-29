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影／老夫妻重回天母公園浪漫合照！「黑白→彩色」情牽52年

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▲▼老夫妻攜手走過52個年頭，重回約會地留下浪漫合影。（圖／張哲生授權提供）

▲兩人重回當年約會地，以同角度留下合影。（圖／張哲生授權提供，下同）

 記者胡順惠／台北報導

夫妻牽手走過52個年頭，相同場景、相同的兩個人留下「最浪漫合影」。懷舊大師張哲生在臉書放上兩張對比照，畫面中的蕭姓夫妻1967年在天母公園與小狼機車合照，近日從加拿大返台，他邀老夫妻重回公園，以相同角度、相同場景再次合照，唯一不同的就是照片從黑白變成彩色，讓許多網友直呼好感動。

張哲生致力於台灣懷舊卡通的研究，「懷舊」是他最鮮明的品牌形象，經常在粉專分享建築物、人物的今昔對比照。他近日不只分享照片還講起故事，照片中的蕭先生和太太是在1965年結識，當時蕭先生17歲、太太16歲，1967年蕭先生騎著本田小狼載著還是女朋友的太太到天母公園約會，請路人幫忙拍下坐在車上的合照。

請繼續往下閱讀...

蕭先生和太太婚後移居加拿大多倫多，2年前將這張合照傳給張哲生。張哲生將照片放上臉書分享後，一名熱心網友陳先生表示自己有一輛同款式的機車，出借讓兩人重回舊地合照，他便向蕭先生夫妻提議，雙方約好26日在天母公園內碰面，用同一個角度、場景幫兩人拍下合照。

不只與摩托車合照，蕭先生和太太也與公園裡的白駱駝合照。張哲生憶述，蕭太太先攙扶先生爬上白駱駝，等對方坐穩後，自己再緩緩攀登，「老實講，我捏了一把冷汗」，顧不得蕭太太沒有像52年一樣挺直腰桿，在確認兩人都有看著鏡頭露出微笑後，便趕緊按下快門，立刻上前攙扶兩人。

▲▼老夫妻攜手走過52個年頭，重回約會地留下浪漫合影。（圖／張哲生授權提供）

▲蕭太太先攙扶先生爬上白駱駝，再自己慢慢攀爬。

張哲生表示，雖然這是第一次跟老夫妻、陳姓網友碰面，但大夥兒感覺卻非常熟悉，就像是多年不見的好友一樣，幸好當天天氣很好，照片拍出來的效果也很好。他感性寫道，感謝陳先生，也祝福蕭先生伉儷健康幸福，期待下一次的相逢！

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關鍵字：懷舊大師,張哲生,天母公園,52年

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