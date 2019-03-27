三星發表最新中階機生力軍Galaxy A70！　最大螢幕、電量搶市

▲三星Galaxy A70。（圖／翻攝三星官網）

科技中心／綜合報導

三星中階機再添生力軍！南韓消費電子巨擘三星26日在官網發表全新中階機型Galaxy A70，除了擁有時尚搶眼的外觀外，功能也是相當強悍。

三星Galaxy A70是Galaxy A系列中最新的智慧型手機，具備6.7吋Infinity-U 的水滴型AMOLED全螢幕，長寬比為20:9、螢幕下指紋辨識技術、機身背面為玻璃材質以及直立式三鏡頭設計，在機身顏色方面，Galaxy A70將提供白色、黑色、藍色和珊瑚色等四色，同時具有稜鏡效果，在不同角度下會出現不同的光線反射效果。

Galaxy A70的三鏡頭分別為主要鏡頭3200萬畫素、超廣角鏡頭800萬畫素和景深鏡頭500萬畫素，提供用戶高品質的拍照體驗。另外，Galaxy A70還配有20種場景優化器，讓用戶能依據目前身處的場景來做選擇，帶來最佳的拍攝效果。

現代人一整天工作、生活下來，手機幾乎可以說是完全不離身，因此手機電量夠不夠也成為用戶選擇的重點之一，這次Galaxy A70配有4,500 mAH電池，讓用戶一整天下來可以盡情享受Galaxy A70所帶來的美好體驗，此外，Galaxy A70還支援25W的快速充電。

Galaxy A70在生物辨識方面支援螢幕下指紋辨識和臉部辨識，用戶可以以更直觀的方式來解鎖手機。Galaxy A70也支援雙卡、Samsung Health、Samsung Pay 和Bixby等功能。

▼三星Galaxy A70規格表。（圖／翻攝三星官網）