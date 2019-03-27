　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星發表最新中階機生力軍Galaxy A70！　最大螢幕、電量搶市

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星Galaxy A70。（圖／翻攝三星官網）

▲三星Galaxy A70。（圖／翻攝三星官網）

科技中心／綜合報導

三星中階機再添生力軍！南韓消費電子巨擘三星26日在官網發表全新中階機型Galaxy A70，除了擁有時尚搶眼的外觀外，功能也是相當強悍。

三星Galaxy A70是Galaxy A系列中最新的智慧型手機，具備6.7吋Infinity-U 的水滴型AMOLED全螢幕，長寬比為20:9、螢幕下指紋辨識技術、機身背面為玻璃材質以及直立式三鏡頭設計，在機身顏色方面，Galaxy A70將提供白色、黑色、藍色和珊瑚色等四色，同時具有稜鏡效果，在不同角度下會出現不同的光線反射效果。

Galaxy A70的三鏡頭分別為主要鏡頭3200萬畫素、超廣角鏡頭800萬畫素和景深鏡頭500萬畫素，提供用戶高品質的拍照體驗。另外，Galaxy A70還配有20種場景優化器，讓用戶能依據目前身處的場景來做選擇，帶來最佳的拍攝效果。

現代人一整天工作、生活下來，手機幾乎可以說是完全不離身，因此手機電量夠不夠也成為用戶選擇的重點之一，這次Galaxy A70配有4,500 mAH電池，讓用戶一整天下來可以盡情享受Galaxy A70所帶來的美好體驗，此外，Galaxy A70還支援25W的快速充電。

Galaxy A70在生物辨識方面支援螢幕下指紋辨識和臉部辨識，用戶可以以更直觀的方式來解鎖手機。Galaxy A70也支援雙卡、Samsung Health、Samsung Pay 和Bixby等功能。

▼三星Galaxy A70規格表。（圖／翻攝三星官網）

▲▼三星Galaxy A70。（圖／翻攝三星官網）

ET快訊
五熊就醫被告知「是血癌徵兆」！崩潰大哭：很多事情不重要了
韓漫《女神降臨》作者現身！「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

關鍵字：三星,Galaxy A70,中階機,官網

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星發表最新中階機生力軍Galaxy A70！　最大螢幕、電量搶市

華為發表P30、P30 Pro　改寫智慧手機拍照規則

DxOMark排行榜再刷新　華為P30 Pro獲得112高分

華為P30系列亮相　潛望式鏡頭設計讓余承東大嗆iPhone、三星

影／「阿保智慧音箱」聽得懂台語　中保攜手立華打造在地化智能語音

找出安全漏洞！2青年成功「駭走」一輛Model 3及千萬獎金

4000mAh電池17分鐘充到飽！小米無預警發布100W快充技術

AirPower遲遲不現身　圖示卻出現在AirPods 2外包裝盒上

影／蘋果上架iPhone SE特別版　7700元買得到

華碩驚爆遭駭客植入病毒　官網提供檢測程式查驗看這裡

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

三星發表最新中階機生力軍Galaxy A70！　最大螢幕、電量搶市

華為發表P30、P30 Pro　改寫智慧手機拍照規則

DxOMark排行榜再刷新　華為P30 Pro獲得112高分

華為P30系列亮相　潛望式鏡頭設計讓余承東大嗆iPhone、三星

影／「阿保智慧音箱」聽得懂台語　中保攜手立華打造在地化智能語音

找出安全漏洞！2青年成功「駭走」一輛Model 3及千萬獎金

4000mAh電池17分鐘充到飽！小米無預警發布100W快充技術

AirPower遲遲不現身　圖示卻出現在AirPods 2外包裝盒上

影／蘋果上架iPhone SE特別版　7700元買得到

華碩驚爆遭駭客植入病毒　官網提供檢測程式查驗看這裡

1歲女兒臉頰被抓瘀青！媽查看監視器…嚇見白色人影「飄向嬰兒床」

國民主播兒子慘死、老婆失蹤！《圈套》直追英美的推理力作

郭董LINE＠一天突破5萬人　首發影片宣誓要打假新聞

粉絲要求「鼻子碰下巴」…頌樂為難照作　公司霸氣除名：以後甭來了！

羅宏正揭退SpeXial內幕！　曝「為了這件事」差點退演藝圈

台商回家之路進一步！海外資金回台專法　下周報行政院

生完「私處爆開流膿」打抗生素救命！　婆婆暴怒不准…媳婦哭了「變態家規害的」

「美的好朋友」柳林瑋涉性侵…SOP「散步抱抱來看貓」　 受害女：華麗優雅的誘騙

蔡正元諷蔡賴邁「一群猴子」　圍攻韓國瑜不提台灣是主權國家

女嬰被扔人行道／她失溫在紙箱裡顫抖…網：抓出父母毒打一頓

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

3C家電熱門新聞

小米100W快充　4000mA..

美國直擊／蘋果推出Apple ..

除收回訊息...LINE「隱..

華為P30系列亮相

蘋果上架iPhone SE特別..

華碩驚爆遭駭客入侵　用戶電腦恐..

2青年成功「駭走」一輛Mode..

華為發表P30、P30 Pro

AirPower出現在AirP..

華為P30 Pro獲DxOMa..

華碩驚爆遭駭客植入病毒　官網提..

宏達電開賣新VR一體機　攜手《..

三星Galaxy A70大螢幕..

小米9、紅米Note 7 3/..

更多熱門

相關新聞

宜蘭三星行健溪「血流成河」

宜蘭三星行健溪出現了令人觸目驚心的「血流成河」景象，有網友在PTT八卦板上爆掛，住在行健村的朋友在下午時看到這樣的景象，「現在蘭陽平原才剛插秧，現在蘭陽平原秧都剛插下去不久，一年也才一收，如果是重金屬汙染，事情就大條了！」

瞄準電競市場三星推2款曲面顯示器

全球第一！全球首款5G手機這天開賣

三星S10 5G版確認4/5韓國上市

有摺痕！疑似Galaxy Fold實機影片曝光

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰凌晨遭棄

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

快訊／中壢男汽旅舉槍自戕身亡

孟耿如弟驟逝　莫允雯：她很不好

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

黃小柔看完藍心湄影片噴淚

快訊／張懸懷孕了！

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪了

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面