Galaxy A20、A30大螢幕、大電量新上市　A8s也推新色搶女性商機

▲Galaxy A30。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

南韓三星電子旗下的Galaxy A系列手機一直是該公司業務的中流砥柱，自去年11月到現在，Galaxy A系列的銷售佔三星全系列手機的五成，台灣三星今（27）日表示將在台灣市場推出全新的Galaxy A系列手機，分別是Galaxy A20及Galaxy A30，而廣受市場好評的Galaxy A8s也將增添新色，繼續搶攻消費者的荷包。

Galaxy A20及Galaxy A30分別搭載Infinity-V極限全螢幕和Infinity-U極限全螢幕，兩者皆為6.4吋19.5:9超大全螢幕，螢幕佔比高達91%以上，同時搭配杜比環繞音效、4,000mAh大電量和支援快速充電，讓用戶在使用手機時能有相當好的體驗。

在機身設計方面，Galaxy A20及Galaxy A30均採超薄機身，機身背面有多種顏色供消費者做選擇，Galaxy A20將推出鏡面藍、鏡面黑和鏡面橘三款；Galaxy A30則是炫光藍、炫光黑和炫光白三款。

▲Galaxy A20。（圖／業者提供）

在相機部分，Galaxy A20及Galaxy A30皆搭載旗艦規格的123度超廣角鏡頭，前鏡頭具備景深即時預覽和美顏功能，其中Galaxy A30還內建19種AI場景智慧辨識，能自動優化拍攝效果，讓用戶享有人人稱羨的拍照成果。

Galaxy A20及Galaxy A30配有指紋和臉部辨識，還具備Always On Display自動顯示生活資訊功能，包含時間、日期、電池狀態、和訊息通知等，用戶只要輕輕一瞥手機，就能及時掌握相關資訊。兩款手機的單機建議售價分別為8,990元和5,990元，Galaxy A20預計於4月中下旬在台上市，Galaxy A30則已經正式在台上市。

此外，首款採用新一代Infinity-O O極限全螢幕的Galaxy A8s，也為迎接浪漫春季以及廣大女性星粉的要求，特別推出全新配色「蜜桃蘇打」，機身以漸層粉紅及粉藍色背蓋設計，希望能繼續在市場有亮眼表現。

▼Galaxy A8s。（圖／業者提供）