限古令再起／專訪《如懿傳》製片黃瀾　禁令激發創作

▲《如懿傳》製片人黃瀾。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／專題報導

《延禧攻略》和《如懿傳》兩部宮廷劇去年撐起大陸影視產業的一片天，點擊率都超過百億，然而樹大招風，熱播之後便傳出官方禁「宮鬥劇」，還下了一道「限古令」。對此，《如懿傳》製片人黃瀾表示，自己樂觀看待「限古令」，認為可以增進行業在現實題材上的創作能力。

黃瀾是大陸知名的電視劇製片人，除了《如懿傳》之外，《女醫・明妃傳》和《我的前半生》等台灣觀眾熟悉的電視劇，也都是她的代表作。黃瀾甚至還在《如懿傳》中軋一角，飾演慎親王的福晉。

大陸國家廣電總局傳出下達史上最嚴的「限古令」，包括「武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥」等古裝劇題材都禁止在網路平台、電視台播出。在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，黃瀾表示，「可以理解國家為何認為需要對古裝題材作出調整，因為確實有點太多，天天都在古代尋找啟發」。

▲黃瀾在《如懿傳》客串「慎親王福晉」。（圖／篩攝騰訊視頻）

她指出，大家喜歡拍古裝題材，一部分原因是實際操作的難度並不大，集中在製作技術，像是服裝、造型、置景，甚至對古代知識的儲備等；從故事呈現方式來說，由於情節矛盾相對激烈，因此觀眾容易愛看。

反觀現實題材，黃瀾認為生活中並沒有很多大事件能夠讓人不停的腳動起來，因為生活中很多都是細節，而細節要抓住人是很難的，如果放在古代，相對自由的創作空間，人物的命運可以非常跌宕起伏，可以把很多事件融入進去，甚至有時可以有點穿越色彩。

她舉例，很多古裝劇即時沒有穿越，但主角擁有「現代意識」，本身就是隱形的穿越，情節上讓創作者有很大的空間，「所以很多人喜歡做古裝劇，相對比較容易打開創作壁壘」。然而，古裝劇做到一定程度後，同質化的東西太多，像是曾經流行過的戰爭劇，到後面能找的角度也差不多，古裝劇也面臨這樣的問題。

▲大陸國家廣電總局祭出「限古令」。（圖／翻攝自微博）

黃瀾認為，當前人都已經走過，後人很多重複或是有創新但不突出，便使得大量社會資源浪費在「同質化競爭」的過程中，因此「限古令」看起來像是命令，某方面也代表官方注意到生產過程中的隱患，認為在這樣的機會下，應該打開視野，拿出多一點時間在現實題材創作中，因為現實題材創作難度大，消耗的時間也比較多。

她以自己為例，目前也更多關注現實題材的創作，因為現代社會比過去更充滿「多樣性」，像是每隔幾年就有新的社交工具出現，顛覆溝通方式、情感表達方式，「社交手段、溝通方式只是表象，更深層是情感變化，所以我想聚焦在這過程中，找到更好的探討情感關係、家庭關係或親密關係的電視劇」。

至於《如懿傳》等宮廷劇也受到台灣觀眾的喜愛，黃瀾則認為這是兩岸文化交流的展現，「過去的歷史是共同財富，是非常好話語題材，大家都熟悉清朝歷史，也是中華民族文化的一部分；這段歷史對於中國、其他民族都是人類共同的精神財富。」

▲《如懿傳》創下破百億點擊。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）