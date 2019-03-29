限古令再起／2018電視劇產業報告　古裝劇較前年少16％

▲宮鬥劇目前已經被大陸各衛視全面禁播。（圖／翻攝自微博）

記者曾俊豪／專題報導

中國電視劇製作產業協會26日在北京舉行記者會，發布《中國電視劇（2018）產業調查報告》，按大陸國家廣電總局備案題材類別劃分，去年備案劇目和2017年相比，除古代題材備案數減少16％之外，其餘3個題材（當代、近代和現代題材）都有所增加，顯示官方對古裝劇的管制起到一定作用。

報告指出，2017年當代題材備案697部，去年增加到710部，是四大類別中增幅最多的一類；近代題材則從202部提升到212部；現代題材從59部增加至63部；古代題材則唯一負成長的劇目，從211部減少到177部。

▲2017年與2018大陸備案電視劇題材部數對比。（圖／記者曾俊豪攝）

另一個受矚目的數據，是頭部劇集（指知名度高、影響力大的劇集）的網路點擊率明顯下降，全年破百億點擊率的劇集只有4部，分別是《延禧攻略》、《如懿傳》、《戀愛先生》和《香蜜沈沈燼如霜》，而2017年有12部劇集點擊率超過百億，2016年同期也有8部百億點擊率的劇集。

中國廣播影視出版社社長王衛平在記者會上表示，報告中的數據顯示，前幾年保持50%以上增速的「劇集網絡點擊量」在2018年首次出現下降，意味著電視劇在網絡端出現「發展拐點」。他認為，電視劇在電視端長期過剩的情況下，網路端也要面對過剩市場。

▲中國電視劇（2018）產業調查報告。（圖／記者曾俊豪攝）

中國電視劇製作產業協會副會長王鵬舉則在該份報告中，點出大陸電視劇近年的問題。他表示，行業近年的風波原因有很多，其中一個是「忘記初心」，被金錢牽著鼻子走，被市場牽著鼻子走，所以才出現歷史劇只拍「宮鬥」、生活劇拍「家鬥」，工作戲演「職鬥」，戰爭戲拍成「兒戲」。

王鵬舉指出，解決的辦法就是回歸本質，例如歷史劇要發掘中華五千年文明中的優質礦藏，不再沈迷於陰謀、鬥狠和欺詐當中；戰爭戲要表達人民的覺醒、人民的力量，不能再熱衷於描述土匪或流氓，「用現實主義的方法發現和表現社會的變遷與進步」。

記者會除了公布《中國電視劇（2018）產業調查報告》外，還宣布成立中國電視劇製作產業協會青年工作委員會，這是大陸第一個青年影視工作者團體組織，期盼能搭建影視人才、影視公司與製播平台三者之間良性互動的產業生態。

▲中國電視劇製作產業協會宣布成立「青工委」。（圖／記者曾俊豪攝）