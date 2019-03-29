　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大火延燒7小時！民眾送飯「手寫4個字♥」　消防員秒淚崩：被愛真好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸雲南玉龍縣26日下午突發森林大火，麗江市森林消防支隊緊急出動115人、車輛15台前往救，後又增派3隻分隊共165人緊急灌救，火勢也在27日中午12時20分撲滅。當地民眾為了慰勞辛苦的消防隊員，特地送上寫著「辛苦您了」的飯盒，讓救火人員感動地直接落淚。

綜合陸媒報導，此次火災類型為穩進地表火，火場植被以雲南松為主，海拔2800米，坡度約30至60度，火場有西北、東、南3條火線。26日17時50分，麗江市森林消防支隊115名指戰員抵達火場開展撲救工作。但因火場火勢較大，地形複雜，不利於隊伍快速撲救。

▲▼大火延燒7小時！民眾送飯「手寫4個字♥」　消防員秒淚崩：被愛真好。（圖／翻攝梨視頻）

▲雲南森林大火出動大批人力灌救。（圖／翻攝中新網）

▲▼大火延燒7小時！民眾送飯「手寫4個字♥」　消防員秒淚崩：被愛真好。（圖／翻攝梨視頻）

▲當地民眾送食物時寫下「您辛苦了♥」加油。（圖／翻攝梨視頻）

雲南省森林消防總隊、駐地武警、地方專業撲火隊共1212人也加入救援，偕同消防人員、南方航空護林總站5架直升機，經過近24小時的灌救，終於將火勢撲滅。

許多消防隊員26日搶救時，滴水未沾連續灌救7小時，直到27日凌晨1時才吃下第一口飯。當地居民為慰勞辛苦的救火人員，親自在飯盒上寫下「您辛苦了♥」等4個字送上，讓吃飯的消防員們當場淚崩。

其中一名消防隊員說，「我們瞬間就感覺，辛苦和疲憊都沒有了，好多兄弟們眼角都濕了，感覺被關心和愛的感覺挺好的，在辛苦也都值了」。據悉，當地警消正在調查起火原因。

 ▼消防隊員全都累倒。（圖／翻攝梨視頻）

▲▼大火延燒7小時！民眾送飯「手寫4個字♥」　消防員秒淚崩：被愛真好。（圖／翻攝梨視頻）

▲▼大火延燒7小時！民眾送飯「手寫4個字♥」　消防員秒淚崩：被愛真好。（圖／翻攝梨視頻）

ET快訊
「藥師情侶」波蘭留學懷孕！狂吞「32顆胃藥墮胎」女挺肚回台淚
韓國瑜返國怒了！回擊「賣台論」開嗆：召妓可以、招商犯法？
洗衣機吃襪子是真的！她拆開驚見「襪子山」傻眼　畫面曝嚇呆網

關鍵字：消防員,雲南,森林,大火,梨視頻

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

外媒稱蔡英文「總統」　耿爽痛批：蔡英文從來不是什麼總統

大火延燒7小時！民眾送飯「手寫4個字♥」　消防員秒淚崩：被愛真好

劉結一夜宴蕭萬長　稱「要像服務大陸百姓那樣」造福台灣

美可能售台F-16V　大陸國防部：台獨是歷史逆流

一杯「快樂肥宅水」＝11顆方糖　咖啡因是提神飲料4.3倍

女子行李僅有保險套+潤滑油　海關：直覺得她有問題

外傳重罰韓國瑜50萬　陸委會駁斥：不可能未審先判

多情女迷戀天菜交警　斑馬線上假摔求援手　只為要電話

華聞快遞／遼寧自貿區掛牌兩年：實有企業4.7萬家　吸金近3兆

美國務卿指控埋「債務陷阱」　耿爽：賊喊捉賊注定失敗

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

李燕《炮仔聲》領便當？　 陳冠霖這句話爆雷了！

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

愛紗恢單後首度露面　堅強笑容：我很努力振作起來

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

外媒稱蔡英文「總統」　耿爽痛批：蔡英文從來不是什麼總統

大火延燒7小時！民眾送飯「手寫4個字♥」　消防員秒淚崩：被愛真好

劉結一夜宴蕭萬長　稱「要像服務大陸百姓那樣」造福台灣

美可能售台F-16V　大陸國防部：台獨是歷史逆流

一杯「快樂肥宅水」＝11顆方糖　咖啡因是提神飲料4.3倍

女子行李僅有保險套+潤滑油　海關：直覺得她有問題

外傳重罰韓國瑜50萬　陸委會駁斥：不可能未審先判

多情女迷戀天菜交警　斑馬線上假摔求援手　只為要電話

華聞快遞／遼寧自貿區掛牌兩年：實有企業4.7萬家　吸金近3兆

美國務卿指控埋「債務陷阱」　耿爽：賊喊捉賊注定失敗

靈異保全玩弄長腿妹！深夜電梯用「對講機吹口哨」　她嚇到狂抖飛奔

「潑漆女」郭潤庭起底！撒碎國旗惹怒韓粉　曾笑殉職飛官死好

喜愛動畫的天堂！直擊Anime Japan看台日動漫展大不同

卡達桌賽／林昀儒4比1力退世界第8！　16強再碰德國前球王

影／18歲正妹跳傘慶生　從390公尺高空墜落　直接摔死！

農民不收退錢「暖心展開」　郭台銘聽了超感動！萬人讚爆：郭董霸氣柔情

外媒稱蔡英文「總統」　耿爽痛批：蔡英文從來不是什麼總統

心情夭壽差！研究：跟閨蜜「每週鬼混2次」會變更快樂...還不約起來？

投入5兆！大陸遭質疑軍費過高　陸國防部：尚未實現完全統一

搶夢幻海島高端客　Club Med預計2021年拓展至20間頂級奢華飯店

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

39歲暖男11年養400孩子　..

男徒手抓眼鏡王蛇　下秒遭咬陣亡

他加入群組被騙30萬才知其他人..

床的世界、和成研發長照產品登陸

棄救早產兒！爸說完這句出現奇蹟

女子出國僅帶保險套+潤滑油　海..

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝..

母雞產下2層殼「花生蛋」！

外媒稱小英總統　耿爽：她從來不..

民眾送飯手寫4個字　消防員秒哭..

清明掃墓修祖墳　3條巨蟒突竄出

被甩哀求分手砲　她完事秒告性侵

掃墓打擾「3條巨蟒」　居民喊：..

洪秀柱：兩岸統一　是必要的！

更多熱門

相關新聞

癡情男「坐頂樓邊緣」直播　結局超驚悚

分手後心裡多半都會很難受，不過大陸一名年輕男子卻為此做出驚人舉動。他先是在微博上寫下，「頭要炸了，胸口疼，肚子疼，想一頭撞死又怕撞不死。如果這世上有忘情水，我一定要喝。」之後還附上高樓往下看的照片，讓網友紛紛勸阻並報警。好在消防員機警的聊天攻勢加上猛力一撲，最終才安全解決。

春甲火球男　斷職棒夢當消防員

勇消林尉熙殉職　妹妹講到這事就哭了

用詞不當　英消防局批佩佩豬歧視

2歲萌娃3公分睫毛　肯定娘胎動手術

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃藥墮胎

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J涉案　飛機上也在拍

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

水泥封屍凶宅開價698萬　不到一天時間售出

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

39歲暖男11年養400孩子　嫩妹感動倒追

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣

射精堅持10秒超自豪　醫：不舉前兆

拚經濟被控賣台　韓國瑜：召妓可以、招商犯法？

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面