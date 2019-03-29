大火延燒7小時！民眾送飯「手寫4個字♥」　消防員秒淚崩：被愛真好

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸雲南玉龍縣26日下午突發森林大火，麗江市森林消防支隊緊急出動115人、車輛15台前往救，後又增派3隻分隊共165人緊急灌救，火勢也在27日中午12時20分撲滅。當地民眾為了慰勞辛苦的消防隊員，特地送上寫著「辛苦您了」的飯盒，讓救火人員感動地直接落淚。

綜合陸媒報導，此次火災類型為穩進地表火，火場植被以雲南松為主，海拔2800米，坡度約30至60度，火場有西北、東、南3條火線。26日17時50分，麗江市森林消防支隊115名指戰員抵達火場開展撲救工作。但因火場火勢較大，地形複雜，不利於隊伍快速撲救。

▲雲南森林大火出動大批人力灌救。（圖／翻攝中新網）

▲當地民眾送食物時寫下「您辛苦了♥」加油。（圖／翻攝梨視頻）



雲南省森林消防總隊、駐地武警、地方專業撲火隊共1212人也加入救援，偕同消防人員、南方航空護林總站5架直升機，經過近24小時的灌救，終於將火勢撲滅。

許多消防隊員26日搶救時，滴水未沾連續灌救7小時，直到27日凌晨1時才吃下第一口飯。當地居民為慰勞辛苦的救火人員，親自在飯盒上寫下「您辛苦了♥」等4個字送上，讓吃飯的消防員們當場淚崩。

其中一名消防隊員說，「我們瞬間就感覺，辛苦和疲憊都沒有了，好多兄弟們眼角都濕了，感覺被關心和愛的感覺挺好的，在辛苦也都值了」。據悉，當地警消正在調查起火原因。

▼消防隊員全都累倒。（圖／翻攝梨視頻）