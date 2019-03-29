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理賠專員糗大了亂解約拒賠　少看護理紀錄硬誆保戶隱瞞病情

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▲▼金融消費評議中心客服中心，接聽民眾詢問金融業等相關資訊給予協助。（圖／記者李蕙璇攝）

▲金融消費評議中心客服接聽民眾詢問金融業等相關資訊給予協助。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

保戶買醫療險前明明是分開住院兩次共9天，才沒有寫在要保書上的告知事項，結果壽險公司沒看清楚資料而誆說保戶撒謊要解約沒收保費又拒賠，鬧到金融消費評議中心才認錯。

該案是因保戶治療腸阻道後向所買的醫療險公司申請理賠，而在保險公司申請調閱病歷資料時，卻發現保戶在投保前3年曾住院連續9天，不符合要保書上所說的7天就要告知事項，而堅持解約、沒收保費與拒絕理賠。

保戶遂求助金融消費評議中心，經委員們諮詢醫療專業顧問後得到了以下的看法，而認定保險公司解約無理，應恢復保險契約及理賠保險金。

而該案保險公司敗訴主因，竟是出在保險公司沒查清事實就誤以為保戶隱瞞，其實確實是兩次不同住院共9天，而非一次住院9天。

１、依本案的原始病歷資料，尤其是「護理紀錄」最具真實性、正確性、精確性。保戶1月25日至2月2日期間，確實曾經出院、再入院，且前後兩段住院診療項目並不相同。

2、第一段住院主要治療項目：病態肥胖症並接受腹腔鏡胃間隔及胃腸吻合手術。第二段住院主要治療項目：左大腿神經痛疑似肌肉拉傷。

3、既然有出院、且有出院開藥，非請假外出，不應將兩段住院天數加總而視為同一次住院。

4、保戶在投保保單時，無前腹腔鏡胃繞道手術之術後後遺症，且術後已逾3年，應能以正常費率承保，無解除保單的理由。

評議委員一致認為，保險公司主張保戶未據實告知，致影響對危險的估計而欲解除保單，經查明根本無此況，認定保戶勝訴。

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►只因肥胖拉傷肌肉住院9天　壽險就以沒告知要解約還沒收保費 

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