美中貿易第八輪談判　人民網社評：中國心態變得從容

▲ 美中貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

美國貿易代表團28日至29日訪問北京，進行第八輪中美貿易談判；中方貿易代表團則訂於4月初赴美，進行第九輪中美高級別貿易磋商。《人民網》社評指出，雖然貿易談判走到最艱難的時刻，如今中國社會的心態卻是平穩許多，達成協議是普遍人的希望，但因貿易戰引起的焦慮降低很多。

社評提到，貿易戰之初，大部份中國人都認為美方只是威嚇，不太可能真的對多數中國商品加徵關稅；然而，當美國加稅命令的重拳狠狠打在中國身上，並進一步施壓時，多數人變得惶恐，「主要是大家沒見過這種氣勢，尤其是年輕人。」

評論點出，中國會不會出現大批企業倒閉與大規模裁員？美國一但對中國停止晶片供應，中國的工業與科技運轉會不會休克？這是加徵關稅後，多數中國人心中的問號，「一旦與美國脫鉤，中國未來的發展會不會停滯？」

評論讚許中國共產黨與中央政府在關鍵時刻的魄力，以改革開放後所累積的資本當作「防波堤」，雖然隨著時間推移，貿易戰對中國經濟的影響逐漸出現，但衝擊力卻被「防波堤」阻擋大半，似乎沒有「那麼嚴重」，證明中國社會的總體承受力逐漸強大。

評論說，以往受到美國經濟制裁的國家，貨幣都「斷崖式」下跌，人民幣卻只緩緩跌落不到10％，就回勢上揚；雖然面對外貿壓力，出口卻沒有陡降；GDP增速也僅僅小幅下降，「最重要的是，中國社會的政治經濟運行都總體平穩。」

▲美國總統川普（Donald Trump）加劇了美中貿易戰。（圖／路透社）



評論提到，美國境內卻因貿易戰而出現不安的情緒，長期上揚的股市嚴重震盪、每一輪貿易磋商的正面、負面消息都會引起股市波動；而美國的驕傲——蘋果的股價大跌，也被認為與貿易戰有關，美國這一拳打在中國身上，自身卻也傷得不輕，如同一套「傷敵一千，自損八百」的七傷拳，

評論強調，通過這一年的「風風雨雨」，中國不僅明白對經濟的治理需更加現代化，與世界接軌，也了解到，無論美國對中國的改革開放採取何種態度，這些政策都是勢在必行，這種心態讓中國人面對貿易戰能更加從容，「關鍵階段的談判將有甚麼樣的結果，仍是不確定的，但我們現在尤其相信，中國政府會簽一個對我們全社會高度負責任的協議。」