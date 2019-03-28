　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

死亡路段再現　陳亭妃總體檢四處促六河局立即改善

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲立委陳亭妃，會同砂崙里陳泰豐里長、青草里魏武雄里長，邀第六河川局邱忠川局長再度會勘總體檢，發現四處危險口要求立即改善。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委陳亭妃，會同砂崙里陳泰豐里長、青草里魏武雄里長，邀第六河川局邱忠川局長再度會勘總體檢，發現四處危險口要求立即改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃日前揭露台南市安定海寮堤防岸有一死亡路段，因防汛道路之堤岸引道突出於路面近一半，導致道路驟然限縮，經常發生嚴重車禍，3月28 日陳亭妃會同砂崙里陳泰豐里長、青草里魏武雄里長，邀第六河川局邱忠川局長再度會勘總體檢，發現四處危險口要求立即改善。

陳亭妃指出，台南市所有防汛道路至少有四處同類型的危險路口，分別位於安定區海寮、安南區溪心寮、砂崙里及青草里。據當地里長表示，這些地方已發生無數次嚴重車禍，因強烈撞擊而失去性命者，不在少數，堪稱台南地府通道。

立法委員陳亭妃指出，防汛道路常有大車疾駛而過，若是遇到夜晚視線不佳，加上引道突出於路面，實在難以想像事態會有多嚴重。當地里民還能有所警惕，但若是外地人不熟悉路況，更是極度危險。因此，陳亭妃委員要求主管機關第六河川局立即改善危險路口，儘速設立明顯的警示標誌，今年內務必變更簡便引道之設計，降低斜坡與防汛道路本身角度，使之內縮，以市民的安全為第一優先考量，減少憾事發生。

對此，第六河川局邱忠川局長當場表示，會依照陳亭妃委員會勘決議辦理，立即做全面規劃設計以解決危險路口，讓民眾可以通行更加安全。

ET快訊
早上兒子告、晚上老子罵賣台！韓國瑜爆氣：陳水扁父子怎麼了
她清鼻頭粉刺竟塌成「馬鞍鼻」　鼻軟骨整片被細菌吃掉
好市多收納神物！免螺絲組裝、負重達2000kg網推爆：家有3

關鍵字：死亡路段,陳亭妃,六河局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

童仲彥GG！被控詐領助理費　辯「不知情」判刑7年6月

酒駕男林森北狂飆「紅H」連撞18車！　落網囂張嗆警：跨三小

莊珂惠「摸乳」採證原因曝！　男供出小三「乳房硬塊」、「蝴蝶羽翼」特徵

3秒詐開一張發票！高雄男「領走42萬」獎金...共犯5萬交保

Uber司機不滿調度街頭互毆　警察來了繼續打！辣椒水壓制

年利率1288%！「晏仔」暴力討債集團好狠　被害人嚇到離鄉

台味藍白拖、水果酥　國際青農搶吃搶穿

死亡路段再現　陳亭妃總體檢四處促六河局立即改善

長大傑出校友王正坤醫師　獲聘博碩士課程諮議委員　導入企業經營實務經驗

花蓮民衆吃的更安心健康　縣府與東華大學合作無毒與有機農業

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

台味藍白拖、水果酥　國際青農搶吃搶穿

死亡路段再現　陳亭妃總體檢四處促六河局立即改善

長大傑出校友王正坤醫師　獲聘博碩士課程諮議委員　導入企業經營實務經驗

花蓮民衆吃的更安心健康　縣府與東華大學合作無毒與有機農業

嘉義市公立及非營利幼兒園　4月開始辦理新生登記

中埔菸草檢驗廠變身高檔日照中心　嘉縣日照更進步

招商200億被批「割稻尾」　民進黨：盧秀燕招商9000億才算贏

春遊有洋蔥！　學生彩繪地震碎石明信片　邀100名人訪花蓮

醫療資源直送花蓮徧鄉！　國內外5扶輪社捐超音波檢查巡迴車

遊憩區河道見浮屍　海巡隊協助打撈上岸查處

影／六嘆亂入《六等分花嫁》Cosplay大跳宅舞　網友嚇：不能只有我看到

康利稱霸灰熊隊史5項紀錄　歷史僅有詹皇、米勒做到

鈴木一朗1999球探報告　「太瘦打擊跟不上不建議簽」

新店區公所與裕隆、白金續合作「企業防災」 打造新店韌性城

林德腳踝大扭無歸隊時間　張育成上大聯盟機會再起

酒瓶割傷朋友脖子...男潛急診室再打傷患　遭醫護合力壓制

小優雪球解放...超有料！「胸前一條細繩」固定　大深V開到肚臍

近40年首見　美聯、國聯上季賽揚前2名開幕戰同場先發　

邱淳孝／盯孩子做功課，他就會成長嗎？

地表最快金龜車！速霸陸「硬皮鯊」引擎上身　改裝就花了10年

下車買飲料！見男友挪到「機車後座」　原因暖炸...網卻猛歪樓

地方熱門新聞

有家難歸　梨山居民要求開放中橫

獨／黃士福早回一年　怨「政治迫..

憂心遊戲取不回　警指迷津展笑顏

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

釣魚開放　李啟維：海禁也應解除

大江購物中心二期土地完成變更

桃園航空城計劃　1年後完成區段..

遊憩區河道見浮屍　海巡協助打撈..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

盧秀燕招商200億被批「割稻尾..

「野生山豬」逛大街？網笑：最強..

如何修剪樹木？樹藝師盧昕宏告訴..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

民眾臉書打卡辱罵員警　送辦吃官..

更多熱門

相關新聞

陳亭妃邀水利官員、里長　規畫防汛

汛期將屆，針對屢釀水患的台南市安南區，立委陳亭妃3月25日邀集水利署長賴建信、市府水利局以及安南區里長，針對今年汛期防洪作為舉行座談會，交換意見規畫防汛作為。

蔡英文台南上香揭匾　受熱烈歡迎

綠委陳亭妃：不可能棄台南保三重

龍眼、荔枝呈頹勢　陳亭妃爭災損補助

台南地府通道！　陳亭妃促立即改善

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

星巴克「限時4小時」買一送一！

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

夜市秤重賣「盲包」　民眾300元買到名牌包

22歲男「漂蓄水池8月」　居民哭：水鹹鹹的

史上最難撩星座女Top 5 ！

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起死」

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面