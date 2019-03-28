死亡路段再現　陳亭妃總體檢四處促六河局立即改善

▲立委陳亭妃，會同砂崙里陳泰豐里長、青草里魏武雄里長，邀第六河川局邱忠川局長再度會勘總體檢，發現四處危險口要求立即改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃日前揭露台南市安定海寮堤防岸有一死亡路段，因防汛道路之堤岸引道突出於路面近一半，導致道路驟然限縮，經常發生嚴重車禍，3月28 日陳亭妃會同砂崙里陳泰豐里長、青草里魏武雄里長，邀第六河川局邱忠川局長再度會勘總體檢，發現四處危險口要求立即改善。

陳亭妃指出，台南市所有防汛道路至少有四處同類型的危險路口，分別位於安定區海寮、安南區溪心寮、砂崙里及青草里。據當地里長表示，這些地方已發生無數次嚴重車禍，因強烈撞擊而失去性命者，不在少數，堪稱台南地府通道。

立法委員陳亭妃指出，防汛道路常有大車疾駛而過，若是遇到夜晚視線不佳，加上引道突出於路面，實在難以想像事態會有多嚴重。當地里民還能有所警惕，但若是外地人不熟悉路況，更是極度危險。因此，陳亭妃委員要求主管機關第六河川局立即改善危險路口，儘速設立明顯的警示標誌，今年內務必變更簡便引道之設計，降低斜坡與防汛道路本身角度，使之內縮，以市民的安全為第一優先考量，減少憾事發生。

對此，第六河川局邱忠川局長當場表示，會依照陳亭妃委員會勘決議辦理，立即做全面規劃設計以解決危險路口，讓民眾可以通行更加安全。