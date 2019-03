外媒踢爆：澳「一族黨 」向NRA募款6億　換取槍枝法鬆綁

▲澳洲極右政黨「一族黨」致力放寬槍枝管制。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

紐西蘭槍擊案後,總理阿爾登(Jacinda Ardern)隨即宣布立法禁止半自動步槍和突擊步槍。不過鄰國澳洲卻遭《半島電視台》踢爆,該國極右翼黨試圖放寬槍枝管理法,以換取美國步槍協會(NRA)捐款。澳洲總理莫里森對此表示,不會讓外國說客左右該國槍枝法律。

《半島電視台》25日公開一部耗時3年拍攝的紀錄片,片中多個雙邊會議的場景顯示,極右派政黨一族黨(One Nation Party)議員韓遜(Pauline Hanson)的幕僚長艾希比(James Ashby),希望從美國全國步槍協會(NRA)募得超過2000萬美元(約台幣6億元)的捐款,代價是積極放寬澳洲的槍枝限制,目前不清楚是否已拿到捐款。韓遜則反駁,《半島電視台》是卡達政府干預他國的工具。

I was shocked & disgusted with the Al Jazeera hit piece. A Qatari government organisation should not be targeting Australian political parties. This has been referred to ASIO. After the full hit piece has been released I’ll make a full statement & take all appropriate action. -PH

澳洲在今年1月起,規定國內政黨不得向外國進行募款。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)在推特上指出,澳洲的槍枝法律不會因為外國團體而改變,「值得慶幸的是,我們(政府)制定了法律,將外國政治捐款定為刑事犯罪,因此外國遊說者不能設法影響我們的政治。」

Australia's gun laws are world’s best thanks to John Howard & we will not be changing them. Thankfully our Gov has also made laws to criminalise taking foreign political donations so foreign lobbyists cannot seek to influence our politics. It took a Coalition Gov to do both.