超狂嬰兒「超人pose」出生　醫笑翻：英雄誕生了！

▲小嬰兒剛出生的時候，第一個反應就是大哭。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

嬰兒出生時，雙手通常不是亂揮就是握著拳，而這麼有氣勢的出生POSE，你一定沒看過。澳洲新南威爾斯州（New South Wales）一名媽媽，日前分享孩子在產房剛出生時的模樣，只見他嘴巴微嘟、一隻眼微瞇，手則比出超有氣勢的姿勢，讓手術室裡的所有醫護人員都笑翻，直乎「超級英雄誕生了」。

據《每日郵報》報導，媽媽潔西卡（Bree Jessica）育有2個孩子，她在7年前懷了小兒子哈利（Harry），懷孕足40周又4天後，因胎兒體型過大而選擇了剖腹產。手術時丈夫安東尼（Anthony）陪她進入產房，20分鐘後哈利順利出生，是個重達4公斤的健康男嬰。安東尼拍下整個過程，並且拍到一張令人難以置信的照片，潔西卡笑著說，「那是我第一次看到我的兒子」。

▲哈利出生後竟高舉一隻手，擺出宛如超人的手勢。（圖／翻攝自helloworld_birth）

這張有趣的照片笑翻醫護人員，只見剛出生的哈利嘴巴微嘟、一隻眼閉著一隻眼微瞇，左手五指張開，右手竟握拳高舉著，擺出宛如超人的手勢，模樣相當的可愛。潔西卡最近才分享這張照片，更逗趣地寫著「小超人登場」，表示當下看見哈利時，感覺非常不真實，當時護理師還問她「有做好準備見兒子了嗎？」

潔西卡一直私藏著這張有趣的照片，直到最近在與朋友聊天時，才拿出來與大家分享兒子的「超人手勢照」，沒想到意外獲得廣大迴響。她也希望藉此希望能提高孕婦們對剖腹產的關注與認識，「我很開心這張照片，能夠幫助到其他孕婦。」