IS新娘帶兒窩難民營　拒回家團圓「怕兒子看到太多裸女」

▲賈奈寧可帶兒子到難民營也不回澳洲。（圖／翻攝自theaustralian）

國際中心／綜合報導

極端組織伊斯蘭國（ISIS）過去5年讓中東、歐美地區相當動亂，近1年來日漸衰弱，原先依附在組織內的聖戰新娘，也都紛紛出走淪落到難民營，之前一名聖戰新娘就帶著新生嬰兒表示「希望可以回到自己的國家」。但對於澳洲籍的聖戰新娘賈奈（Janai Safar）可就不是這麼回事，因為被家人找到的她卻表示，「因為女人都會裸露身體上街，我不希望我的兒子在這樣的地方長大。」

根據《澳洲新聞網》報導，賈奈的父親提到，24歲的女兒賈奈日前跟姑姑、奶奶和堂姐妹一起到黎巴嫩旅遊，卻在幾天後就莫名的失蹤被綁架至土耳其，當下卻來不及救回。當地媒體揭露，是因為賈奈研究了伊斯蘭國，因而趁機投奔，直到最近伊斯蘭國幾乎滅國，賈奈才帶著剛出生的孩子投靠到附近的難民營。

賈奈被問到會不會後悔到敘利亞，生活在伊斯蘭國家？她表示，完全不後悔。當時跟堂姊妹抵達伊斯蘭國首都拉卡後，就各自認識男人，她的老公是一名澳洲籍的黎巴嫩人，但於一年前就在意外中死亡，而丈夫也跟聖戰士一樣擁有武器，並且有參加過炸彈攻擊案。

此外，在被問到是否想要回到澳洲時，賈奈卻異常的回應「根本不想！」原因是不希望自己的兒子回到「有女性會裸上身的地方成長」所以才決定要去敘利亞。但賈奈的父親表示，女兒從小就相當固執，會這樣說都是想要假裝自己過得很好。

根據澳洲最近頒布的法律，對於曾參與「叛國」行動的人，賈奈回過後，可能將面臨10年以上的監禁。