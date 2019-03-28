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陸今年建浮動核電廠　「隨意調遣的行動電源」供電南海島礁

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▲▼大陸打造南海浮動核電站，用船幫礁充電。（圖／翻攝自《環球時報》）

▲大陸打造南海浮動核電站，用船幫礁充電。（圖／翻攝自《環球時報》）

記者馬叔安／綜合報導

《亞洲時報》（Asia Times）21日指出，中國大陸將在今年開始建造第一座浮動核能發電站，並將約建20座，並為南中國海的人造島礁進行供電。據了解，大陸在2017年時就傳出即將完成首個海上核能反應堆，所使用的小堆擁有小型化、模塊化等先進革新型技術，具有安全性高、靈活性好、用途廣泛等優勢。

據指出，在海中的柴油發電機成本是2元每千瓦小時，而核能發電的成本可能低至0.9元。此外，這些反應對還可以供給許多中國大陸的鑽井平台動力和航行能量，以促進石油和天然氣的開發，以及濃縮天然氣和水結合的「可燃冰」。

浮動式核電站示意圖，小型核電站可為南海島礁提供電力處理海水淡化。（圖／翻攝自大陸網站）

▲浮動式核電站示意圖，小型核電站可為南海島礁提供電力處理海水淡化。（圖／翻攝自大陸網站）

《科技日報》將海上浮動核能發電站稱為「隨意調遣的『充電寶』（行動電源）」，該報於2017年11月03日引用《路透社》的文章表示，中國船舶重工集團技術人員張乃亮稱，中國相關技術已經「十分成熟」，將在2020年前完成準備工作，並將在渤海鑽探基地進行第一次測試。

據了解，海上浮動核電站將陸上核電站的縮小版安裝在船舶上，既可為偏遠島嶼供應安全、有效的能源，也可為遠洋作業的海上石油、天然氣開採平台提供電力、熱力和淡水資源，此外，它具有「招之即來揮之即去」的特性——有用電、供熱、淡化海水需求時，將電站拉過來；不需要了，用船將電站拉走。

文章也指出，海上浮動核電站的困能則包括如何監管、由誰來統籌管理還沒明確，此外海上浮動核電站的完整產業鏈尚未建立。

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關鍵字：浮動核能發電站,南海,CNNC

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