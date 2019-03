美軍2架B-52轟炸機再飛越南海！進行空中加油「本月第3次」

▲B-52轟炸機。(圖/翻攝自美軍太平洋司令部)

美軍2架B-52同溫層堡壘轟炸機26日從關島起飛,飛越南海前往馬來西亞,還在南海上空「進行空中加油作業」。據悉,這已是本月B-52第3度飛越南海。美國目前打算讓B-52繼續服役到2050年,因為B-52具有發射巡弋飛彈能力,且是戰略轟炸機中最物美價廉的機種。

根據專門追縱軍機飛行路線的監控網站「飛機守望」(Aircraft Spots)指出,該2架B-52H轟炸機(編號STUN01 & 02)離開關島安德森空軍基地後,飛越巴士海峽進入南海,再向西南飛行前往馬來西亞,準備參加於浮羅交怡(Langkawi)舉行的航空展。

報導更指出,除了2架B-52H轟炸機外,美軍還派出2架KC135R空中加油機,專門為B-52進行空中加油,隨後返回關島安德森空中基地,而這也是美軍本月第3度派B-52飛越南海。

▲美國空軍目前打算讓B-52服役到2050年。(圖/翻攝自美國空軍官網)



回顧先前2次,分別為中國人民代表大會4日召開時,美國空軍派出2架編號分別為「TOXIN01」、「TOXIN02」的B-52轟炸機,飛往南海與東海;美軍後來在13日又派出2架B-52同溫層堡壘轟炸機飛越南海。

事實上,印度南部城市班加羅爾今年2月舉行航展時,美軍就曾派出一架B-52轟炸機參展,當時同樣選擇「飛越南海」前往當地。美國空軍目前打算讓B-52服役到2050年,屆時其服役時間將高達90年。考量到B-52具有發射巡弋飛彈能力,且是美國戰略轟炸機中最物美價廉的機種,都是美軍讓B-52繼續服役的重要原因。

USAF B-52Hs STUN01 & 02 departed Andersen AFB, Guam en route to perform a flyover at #LIMA2019 in Langkawi, Malaysia.



USAF KC-135Rs BULK21 & 22 provided initial tanker support and returned to Andersen. pic.twitter.com/FrgI6xufKT