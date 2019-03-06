　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

菲律賓拒絕捲入「美中南海爭端」　防長：須檢討美菲聯防

請按讚支持ETtoday新聞雲

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）月初訪問菲律賓時保證，若南海發生「武裝攻擊」，美國會援助菲國抵禦中國大陸。不過，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）5日表示，有必要重新檢討《美菲共同防禦條約》內容，以防美、中在南海發生衝突時，菲方會在條約架構下捲入一場「我們不尋求也不想要」的戰爭。

羅倫沙納表示，「有鑑於美軍近年在西菲律賓海（南海）的自由航行任務越來越頻繁，美國才是更可能與中國開戰的一方」，「如此一來，在《美菲共同防禦條約》之下，菲律賓可能被自動捲入」。對此，五角大廈尚未評論。

羅倫沙納2個多月前就曾要求修訂《美菲共同防禦條約》，原因是南海爭端若演變成與中方的武裝衝突，條約沒有明確提到方針，美國也沒有具體承諾會提供援助。

蓬佩奧訪問馬尼拉時，與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和外長羅辛（Teodoro Locsin Jr. ）會面。《衛報》指出，蓬佩奧對菲國的保證是美國官員首度對南海主權爭議公開表態，也是美方至今對中方有關南海議題提出最強烈的警告。

ET快訊
快訊／錦戶亮爆退出關8！離開「待了21年」傑尼斯
郭宗坤病情惡化「心室冒出血塊」！不敢告訴柯以柔
胸部腫大誤以為健身有成！男噴血就醫才發現乳癌第3期
爆韓國瑜天天醉　王浩宇辦公室被打爆了！PO文拜託韓粉冷靜

關鍵字：南海,菲律賓,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

菲律賓拒絕捲入「美中南海爭端」　防長：須檢討美菲聯防

缺席阿布達比防務展　殲-31可能已拿下中國海軍訂單

沙烏地飛官在巴基斯坦試航「梟龍」　艙內自拍照曝光

印度潛艦被逼上浮！　遭巴基斯坦海軍攔截驅離

忘記北韓的核武！　光用砲兵就足以威脅「大首爾千萬人」性命

陸擬今年建成環流器二號M裝置　為「人造太陽」創造條件

若與巴國立即開戰　印度政府估計：我方彈藥只夠「撐10天」

美國首度在以色列部署薩德系統！　4日抵達以國空軍基地

台灣的14倍！　大陸2019年軍費5.47兆

陸載人航天備戰太空站飛行任務　長征五號B火箭下半年發射場合練

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

在台灣出門必帶「環保袋、筷子」　外國人：分不清戴口罩是病或髒？

菲律賓拒絕捲入「美中南海爭端」　防長：須檢討美菲聯防

缺席阿布達比防務展　殲-31可能已拿下中國海軍訂單

沙烏地飛官在巴基斯坦試航「梟龍」　艙內自拍照曝光

印度潛艦被逼上浮！　遭巴基斯坦海軍攔截驅離

忘記北韓的核武！　光用砲兵就足以威脅「大首爾千萬人」性命

陸擬今年建成環流器二號M裝置　為「人造太陽」創造條件

若與巴國立即開戰　印度政府估計：我方彈藥只夠「撐10天」

美國首度在以色列部署薩德系統！　4日抵達以國空軍基地

台灣的14倍！　大陸2019年軍費5.47兆

陸載人航天備戰太空站飛行任務　長征五號B火箭下半年發射場合練

韓國瑜目前「不考量」參選2020　國民黨：充分尊重

台安醫院淪清潔工格鬥場　他見警秒變「戰神」狂噴網嗆：臭俗仔

李四川牽線！朱立倫等「太陽們搶見」　韓國瑜才是最大咖？

大專棒聯／大同李冠儒打跑守三拍子　將報中職選秀

腹瀉1個月！年輕女陷致命「甲狀腺風暴」...心臟狂跳休克

後宮巴掌臉流行　整形醫爆大咖藝人「拍戲前要維修」

警匪跨雙北追逐20公里　通緝犯逆向、撞機車還丟筆記本

沒有告示與䕶欄的懸崖──安全是你的責任（上）

綠博預售票啟售　雙博雙園套票最低5折優惠

宜蘭首創畢旅基金大作戰　家戶平均節電近4％

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

軍武熱門新聞

印度潛艦被逼上浮！遭巴國海軍攔..

北韓光用砲兵就足以威脅首爾千萬..

梟龍首殺？印度被俘飛官：我被F..

沙國試航「梟龍」　飛官艙內照曝..

殲-31可能已拿下中國海軍訂單

陸預計今年建成環流器二號M裝置

若開戰　印度：彈藥只夠撐10天

楊偉接梟龍研製到首飛只花23個..

距台僅450km！陸4架轟6進..

印度砸30億美元租第3艘俄核潛..

台灣的14倍！　陸今年軍費5...

美軍很快將擁有「潛艦母艦」

F-21戰機亮相印度航空展

幻象2000轟炸巴國　印度爽翻..

更多熱門

相關新聞

沙國試航「梟龍」　飛官艙內照曝光

巴基斯坦在與印度爆發的衝突中，疑似動用裝備近10年的「梟龍」戰機，擊落印度的米格-21戰機，完成首殺。事件後不久，便有外媒報導，沙烏地阿拉伯有意購買「梟龍」戰機，並釋出沙國F-15戰鬥機飛行員在東部省試飛的照片。

美2架B52轟炸機　飛入東海、南海

印度潛艦被逼上浮！遭巴國海軍攔截驅離

陸預計今年建成環流器二號M裝置

若開戰　印度：彈藥只夠撐10天

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

大S汪小菲爆婚姻危機

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

大S認了：經營兩地婚姻不容易

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

大S生子癲癇心跳停！　婆婆竟先打卡炫耀

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面