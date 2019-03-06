菲律賓拒絕捲入「美中南海爭端」　防長：須檢討美菲聯防

▲ 菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）月初訪問菲律賓時保證，若南海發生「武裝攻擊」，美國會援助菲國抵禦中國大陸。不過，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）5日表示，有必要重新檢討《美菲共同防禦條約》內容，以防美、中在南海發生衝突時，菲方會在條約架構下捲入一場「我們不尋求也不想要」的戰爭。

羅倫沙納表示，「有鑑於美軍近年在西菲律賓海（南海）的自由航行任務越來越頻繁，美國才是更可能與中國開戰的一方」，「如此一來，在《美菲共同防禦條約》之下，菲律賓可能被自動捲入」。對此，五角大廈尚未評論。

羅倫沙納2個多月前就曾要求修訂《美菲共同防禦條約》，原因是南海爭端若演變成與中方的武裝衝突，條約沒有明確提到方針，美國也沒有具體承諾會提供援助。

蓬佩奧訪問馬尼拉時，與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和外長羅辛（Teodoro Locsin Jr. ）會面。《衛報》指出，蓬佩奧對菲國的保證是美國官員首度對南海主權爭議公開表態，也是美方至今對中方有關南海議題提出最強烈的警告。