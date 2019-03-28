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「機位超賣」把人趕下飛機！起飛前驚覺「女兒失蹤」　母暴怒求償234萬

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Spirit Airlines）

▲美國廉價航空精神航空。（圖／翻攝自Facebook／Spirit Airlines

國際中心／綜合報導

美國媽媽史黛西（Stacy Giordano）日前帶著小孩從佛州要飛往密西根州，沒想到起飛前，她才驚覺，原本應該要坐在飛機另一側位置上的15歲女兒不見了，焦急的詢問之下卻只得到因為機位超賣，所以她的女兒必須坐下一班飛機的回答；整起事件沒有事先做通知，造成她情緒跟心理上的壓力，決定提出告訴。

根據外媒報導，史黛西日前帶著15歲女兒和兒子，搭乘美國廉價航空精神航空（Spirit Airlines），預計從佛州坦帕市飛往密西根州底特律市；上機之後，史黛西獨自一人坐在較前面的位置，女兒跟兒子則是坐在較後面的另一側的位置，導致她根本無法得知女兒到底有沒有上飛機。

就在飛機要起飛的幾分鐘前，史黛西才驚覺女兒根本沒有上飛機，而且也無法得知小孩到底在哪裡，詢問過機組人員後才得知，女兒因為機位超賣，在登上飛機前被攔下來，而且也無法跟媽媽講自己無法登上飛機。

史黛西說，當時她的手機處於飛行模式，女兒無法打電話，而機組人員不想接受任何意見，只是將人從飛機上拉下來，並告訴她的女兒「坐在這裡，你會搭上下一班航班」。

這起事件對史黛西來說，造成了情緒和心理上的壓力，至今無法接受這樣的事實，甚至是在途中跟女兒失去了聯繫，決定對航空公司提出告訴，求償75000美元（約234萬台幣）。報導中指出，航空公司在事後向史黛西退還了機票錢，並提供她額外的里程數使用，目前公司拒絕對這起事件做出評論。

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關鍵字：飛機,精神航空,機位超賣,北美要聞

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