當兵體檢脫光觸診「我有恐懼症會緊張」　過來人提醒：別沾到衛生紙

▲新北市民政局曾拍攝短片，用幽默風趣誇張劇情，希望幫助役男輕鬆面對體檢。（圖／新北市民政局提供）

網搜小組／綜合報導

當兵前都要先進行體檢判定體位，一名役男說自己有「恐懼症」，如果被要求脫掉上衣和外褲檢查可能會很緊張，想請教如何穿衣服體檢？有網友提醒，注意下體不要沾到衛生紙，否則會當場被醫官發現有做一件事。而為了讓役男減少體檢恐懼，新北市民政局曾拍攝《兵役體檢的異想世界》短片，尤其泌尿科觸診，讓當過兵的男生都心有戚戚焉，看了不覺莞爾。

這名役男近日在「爆怨公社」臉書社團說，「請問兵役體檢是一定會被要求『脫光上衣和外褲』做檢查嗎？上網看了一些體檢心得，都說身高體重那關會被要求只穿內褲測量，其餘的才能穿醫院發的病人袍檢查。」

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原PO表示，「但是我本身有點恐懼症，如果被要求脫掉上衣和外褲檢查，我可能會很緊張。那體檢當天能有什麼方法要求穿衣服或病人袍檢查嗎？求各位體檢過的大大幫忙。」

▼許多退伍弟兄看到《兵役體檢的異想世界》短片，都不禁笑了出來。（圖／新北市民政局提供）

對此，許多網友分享經驗要原PO別緊張，「我還記得入伍體檢時，老醫官叫我抖一抖，我就把鳥拿起來抖一抖。後來旁邊的醫護兵才告訴我，醫官是請你走一走。了不起，尷尬」、「全脫光的戲份頂多只有30秒而已，然後我跟你說，醫官整天看小雞雞也看得很膩，不會看你看太久」。

有人表示，「我記得我那時候就一排男生，醫官：『內褲脫到膝蓋，好穿起來』，就這樣而已。」有人回憶天兵同梯，「這個同梯的天兵，醫生：來褲子脫掉轉三圈，天兵：就把雞雞拿起來轉三圈。笑到翻掉。」還有人提醒，「打手槍的時候不要黏到衛生紙，醫官會發現你來的時候有先打手槍。」

而為讓役男減少體檢恐懼，新北市民政局2018年曾拍《兵役體檢的異想世界》短片，用幽默風趣誇張劇情，描述耳鼻喉科、骨（外）科、精神科、尿液檢驗、心電圖檢查以及大家最害羞的泌尿科等檢查情境，希望幫助役男輕鬆面對體檢；尤其泌尿科觸診，讓當過兵的男生都心有戚戚焉，看了不覺莞爾。