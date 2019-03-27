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台灣人壓力指數全球第二高！「財務」為主因　僅次南韓

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▲▼捷運忠孝復興站,捷運,通勤（圖／記者張一中攝）

▲現代人生活步調快速，壓力也跟著變大。（示意圖／記者張一中攝）

生活中心／綜合報導

康健人壽母公司美國信諾保險集團公佈「2019年360°康健指數調查」，發現台灣受訪者壓力指數持續升高，高達96％的受訪者表示他們處於壓力之下，較去年上升2％，壓力指數全球排名第二位，僅次於南韓，「財務」是導致壓力的最大因素，而健康面向中，主要是因「睡眠不足」。

「360°康健指數」調查已進入第5個年頭，旨在研究人們對身體、家庭、社交、財務和工作五大面向健康和幸福狀態的自我感受。今年調查範圍涵蓋全球23個國家地區，同時新增許多與健康相關的主題，也是信諾保險集團最全面性的健康調查。

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相較於全球整體康健指數從61.2分略微上升至62分（滿分為100分），今年台灣整體康健指數從去年的57.2分下滑至55.3分，落後多數鄰近亞太地區市場。

全球倒數的五個國家和地區分別為韓國（53.2分）、台灣（55.3分）、土耳其（56.8分）、香港（57.7分）、新加坡（57.8分）。

▲▼台灣壓力指數全球第二高，僅次南韓。（圖／康健人壽提供）

▲台灣壓力指數全球第二高，僅次南韓。（圖／康健人壽提供）

五大健康面向中，台灣在身體健康狀態顯著下降，睡眠不足是最主要的因素，同時也和生活壓力增加、家庭時間減少、無法照顧父母和孩子的需求以及財務問題有關。

社交健康狀態是唯一較前一年有改善的面向，從55.1分略為上升至56.3分，主要原因是受訪者認為自己在智慧型手機或平板電腦上花費了較為合理的時間，而且擁有許多朋友可以談心。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）指出，調查結果顯示，台灣整體的健康和幸福狀態落後於多數受訪國家，凸顯台灣受訪者需要更多的支持來協助他們改善整體健康幸福。

台灣受訪者壓力指數全球排名第二，96％的台灣受訪者感到有壓力，落後韓國僅1個百分點，遠高於全球平均84％，在23個受訪國家地區中，台灣取代了去年的香港，成為全球第二大壓力市場。

台灣受訪者中，有工作的人壓力指數平均達97％，比沒有工作的受訪者（90％）高出許多。三明治族是壓力最大的族群，以性別來說女性壓力更大。造成壓力的五大原因分別是個人財務問題（18％）、健康問題（17％）、工作太多（13％）、家庭財務問題（13％）、缺乏就業保障（13％）。

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關鍵字：360°康健指數,壓力,台灣,南韓,財務,睡眠不足

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