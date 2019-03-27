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又黑眼圈睏某飽　台灣人壓力大到拿世界第二只輸給南韓

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▲▼台灣人在23個國家中的壓力指數，高達第二名 。（圖／康健人壽提供）

▲台灣人在23個國家中的壓力指數，高達第二名 。（圖／康健人壽提供）

記者李蕙璇／台北報導

360°康健指數調查公布最新結果發現，台灣受訪者壓力指數達96％還較去年上升2%，拿到全球排名第二僅次於南韓，而健康指數則是低到拿倒數第二。

康健人壽公布調查23個國家的健康指數調查結果，今年各國整體指數（滿分為100分）平均為62.0分，台灣從去年的57.2分下滑到55.3分，為全球倒數的五個國家，其他還有韓國53.2分、土耳其56.8分、香港57.7分、新加坡57.8分。而大陸64.4分第五，泰國62.5分與印尼65.4分為第四和第八。

而第一為印度74.8分，其次為沙烏地阿拉伯、奈及利亞、印尼與大陸。

▼台灣人在23個國家呈現的健康指數是倒數第二 。（圖／康健人壽提供）

▲▼台灣人在23個國家呈現的健康指數是倒數第二 。（圖／康健人壽提供）

台灣受訪者多表示，「睡眠不足」是造成身體健康狀態顯著下降最主要原因，和生活壓力增加、家庭時間減少、無法照顧父母和孩子的需求、財務等問題都有關。只有在「社交健康」狀態是唯一進步的項目，多因於減少使用智慧型手機、平板電腦上時間，較能與親友多談心。

此外，上班族受訪者壓力指數平均達97％，比未工作受訪者90％高，分析原因多處於父母與子女之間的三明治族，尤其女性受訪者說其壓力更大。

而造成其壓力來源有五項原因，分別是個人財務問題達18％、健康問題17％、工作太多13％、家庭財務問題13％與缺乏就業保障13％。台灣受訪者也表示相當憂慮日常生活及長期金錢狀態。而受訪者則會選擇透過愛好或興趣來釋放壓力者達54％，運動34％和與家人和朋友交談33％。只有5％民眾表示曾經尋求專業人士協助處理壓力問題，其中35％認為有效。

「360°康健指數」－信諾保險集團最全面性的健康調查

已連續5年完成調查。研究人們對身體、家庭、社交、財務和工作等共5大面向，對於自我健康和幸福狀態感受程度。今年調查範圍涵蓋全球23個國家地區。

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關鍵字：黑眼圈,睏某飽,台灣,壓力,世界,第二,南韓,康健人壽

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