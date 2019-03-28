好朋友野餐日5大亮點必去！聲林之王人氣七強見面會嗨翻

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網路媒體霸主《ETtoday東森新聞雲》一年一度好朋友野餐日又要到啦！ 喜歡做白日夢的你， 3/30（六）快揪好友、帶著寶貝寵物一起前往大直美堤河濱公園參加「2019好朋友野餐日」吧！當天不只會有聲林之王人氣七強見面會，更有萌寵市集、美容、健檢，以及好逛好買的質感手作創意市集等活動，還能盡情徜徉在春日陽光、草地、好音樂的絕美野餐情境中，放肆大做白日夢吧！

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週末就是要帶毛小孩來野餐、曬太陽！去年「2018好朋友野餐日」吸引3萬多人湧入，而今年的好朋友野餐日更盛大！迎接春天暖暖陽光，把握難得機會相約好友、閨蜜、家人及毛孩子，在綠色草地享受大自然的神奇療癒，拋開所有糾結煩惱，集結手作課程、美食與演唱會，還有聲林之王人氣七強見面會，甚至還有手作市集和現場各式攤位，不僅有吃有喝，參加活動還能拿免費好禮，氣氛絕對High到爆！

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1.文創市集、手作攤位、料理美食逛不完

躺在草地上放空、聽音樂，這種閒情逸致的嗜好無法第一次上手，過動派就是想逛街找找樂子？「2019好朋友野餐日」集結超過100家攤位，包含各種休閒品牌，如科學麵、營多麵、元本山、老媽拌麵等，以及自備客等；而手創品牌則有偶們、光和盆子、參樓研製所等；另有各種美食甜點、咖啡攤位，像是菜鳥採購的烘焙日誌、W癡甜點、JAMMY等，新奇有哽又美味的東西包羅萬象，小編勸你們要顧好荷包呀！

2.毛孩子友善派對 萌寵市集超好逛

大家呼朋引伴來野餐，別忘了也帶上貓咪、狗狗、兔子、烏龜等一起來玩耍翻滾，這次還有萌寵市集、美容、健檢等活動，一群熱愛動物的朋友聚集在一塊，相互交流也能有意想不到的收穫。快帶著寵物們一起來搭帳篷、擺餐墊，歡樂度過愉快週末。

其中，當天還有「寵物健檢」，而這次活動與「ProudPet嬌寵醫生」醫療團隊合作，由獸醫師、也是嬌寵醫師App創辦人「陳正倫」帶領，活動當天設攤，替前來野餐日的毛孩進行免費的健康檢查，項目共分三大類，有「健康檢查」、「醫療諮詢」、「清潔教學」。另外，當天還有很多好玩活動，例如配著音樂來野餐，吃飽可以走走逛市集、觀看超萌的毛小孩走秀，學習如何幫寵物修修臉。如果參與寵物相關的活動，還可獲得「ETtoday寵物雲商店」的美容優惠券，完全就是超適合帶毛小孩來玩的天堂！

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3.大咖歌手LIVE表演 嗨到爆的音樂盛會

音樂咖絕不能錯過呀！兄弟、閨蜜、家人都適合參與的活動單元，「2019好朋友野餐日」重頭戲就是能免費享受一場超規格演唱會，當天現場邀請眾多大咖歌手到現場，包含謝和弦、李千那、李佳薇、慢慢說樂團等，以及從聲林之王爆紅的李友廷、林孟辰、許莉潔、Gail、鄭可強、張若凡、李佳歡、許維芳、馮玟璇、吳東翰、羅莎莎等歌手輪番演唱，讓現場群眾在不同的音樂風貌下隨歌曲搖擺。另外，當天還有聲林之王人氣七強見面會，喜歡他們的粉絲千萬別錯過機會！

4.免費野餐DIY課程報名 相約好朋友料理大挑戰

台灣人超愛吃泡麵！不論是颱風天必備、宵夜解饞或是省錢良伴，只要2～3分鐘就能美味上桌。其實泡麵不只有一種吃法而已，銅板價的泡麵也可以變身五星級料理，甚至成為外出野餐必備的餐點，想知道泡麵如何華麗變身嗎？相約好朋友報名《2019好朋友野餐日－免費野餐料理DIY》，讓料理達人－老孫妮可教你泡麵的百變料理。

5.免費、免費、免費 很重要所以講三次！

每年最夯、最大型的音樂野餐派對「2019好朋友野餐日」，全程參加不用錢，還有好禮可拿，絕對不能錯過！「2019好朋友野餐日」3月30日在台北大直美堤河濱公園舉行，最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱。最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶你的毛小孩一起來野餐，還有最有質感的手作市集，現場各式手作攤位，3月30日不見不散！

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3月30日ETtoday好朋友野餐日，大直美堤河濱公園等你唷！有美美的拍照打卡區、最療癒的手作市集，以及可愛的萌寵市集，還有聽不完的好音樂。3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。

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