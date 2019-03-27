2個媽媽虐打11歲女童？中午解剖釐清死因　乾媽曾爆氣：不要亂寫

突發中心／基隆報導

新北市一名11歲女童4日凌晨3時許突然失去意識，送醫急救時昏迷指數更只有3（重度昏迷），經20日的搶救後仍宣告不治，由於醫護人員過程中發現女童渾身是傷、顱內嚴重出血，疑似有受虐的跡象，27日中午檢方針對女童遺體進行解剖，以釐清確切死因。

▲11歲女童27日中午解剖，生母現身殯儀館。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據警方調查，女童與母親相依為命，平時住在乾媽家，事發時，女童待在乾媽家，卻突然癲癇發作，趴在地板上無意識，送醫後才被發現，女童頭、臉、四肢、腹部、腳底板全都是傷，院方懷疑這是一起虐童案件，隨即通報警方。

▲▼11歲女童全身傷「顱內出血」 兩個媽拒認施虐：只打腳底板。（圖／新北市議員張錦豪提供）

但2位媽媽到案都否認施虐，供稱是孩子癲癇發作才會失去意識，至於女童身上的傷，則表示眼睛是被冰桶砸到、背部紅腫是因為刮痧，腿則是被蚊子叮咬女童自己抓破的，僅承認有打腳底板。

女童乾媽25日接受採訪時，氣憤地表示，針對案件檢察官會嚴辦，「我不能接受外面這樣報導，現在什麼都不想講，重點不要亂寫，什麼都沒求證」。檢方27日中午對女童遺體進行解剖，女童的父母及乾媽都現身基隆殯儀館。

▲▼檢方27日中午進行女童遺體解剖。（圖／記者郭世賢翻攝）

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