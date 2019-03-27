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母乳都流不動！她13歲遭「燙石輾胸」　老媽下手：沒男人想要妳

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▲▼英國出現非洲的燙乳禮。（圖／翻攝自dw.com）

▲英國出現非洲的燙乳禮。（圖／翻攝自dw.com）

國際中心／綜合報導

在這世界上，仍有許多女性在為自己的權利奮鬥，但最令人難過的是，剝奪她們權利的甚至還有她們的親友。近日一名英國女子就勇敢出來分享自己在13歲時，就被母親強迫「用滾燙的石頭壓迫胸部」的特殊成年禮，直到現在都讓她活在恐懼當中，甚至在面對自己的伴侶、或是裸體時都會感到無比的自卑。

根據英國《每日郵報》報導，西蒙（Simone）在青少年發育時期，就被母親強迫要求用激烈的方式讓乳房變形，她表示，這樣的習俗已經是一種虐待，因為必須用滾燙的石頭強壓在胸部上，來延遲乳房的發育，這對於之後和丈夫結婚、替小孩哺乳都無法正常發揮作用，「我的母奶根本無法正常流動。」

此外一名匿名的女子也提到，自己受到這樣的強迫，只因為在以前對家人承認是「蕾絲邊」（女同志），卻反而遭到家人這樣的強迫對待，甚至告訴她這樣可以避免被男生注意到。對於這樣的人權損害，許多人權組織都提倡「應該要列入學校課程中，讓大家知道尊重身體是很重要的。」另一名受害者奇娜亞（Kinaya）說道，「10歲的時候就被祖母和母親強迫做這樣的乳房傷害，『不然男人就會來找妳，跟妳發生關係』。」

人權組織調查，有這樣傳統習俗的家庭，大部分都是有著非洲的傳統觀念，目前英國大約還有13萬7簽名女孩，還是會被帶到非洲去做這樣的「禮俗」，只因為在英國完完全全是非法的。當地警方表示，過去有承辦過類似的「無人權成年禮」案件，甚至有些家人還會警告孩子要欺騙警方，「都是自己玩耍所造成的傷害。」

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關鍵字：人權,乳房,變形,女孩,胸部

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