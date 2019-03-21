台灣兩廳院當柬埔寨景點　文在寅巡訪東南亞「三度出包」挨轟

▲ 青瓦台誤植台灣國家兩廳院照片（左），幾小時後才修正。（組圖／Twitter、青瓦台臉書）

國際中心／綜合報導

南韓總統文在寅10日起展開為期7天的東南亞3國巡訪行程，過程中屢屢出包。先是青瓦台在臉書上傳介紹柬埔寨的文宣，卻誤植台灣國家兩廳院的照片；接著文在寅到訪馬來西亞時，竟用印尼語向馬國首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）打招呼，「外交失禮」狀況不斷，引發輿論批評。

《朝鮮日報》16日報導，青瓦台15日以「文在寅總統的東南亞國協3國巡訪第3個目的地——柬埔寨」為題，配合圖片介紹該國國旗、人口現況、著名景觀等等；其中一張寫上「柬埔寨國賓訪問」字樣的圖片背景卻是台灣國家兩廳院的照片。雖然青瓦台在幾個小時內便刪除該圖片，也發表道歉聲明，依然對政府形象造成傷害。國務總理李洛淵則坦言，「部分員工有集中力及專業性低落的情況。」

▲ 柬埔寨首相洪森迎接文在寅到訪。（圖／路透社）

此前，文在寅13日出訪馬來西亞，與馬哈迪會談後召開聯合記者會，會中使用外語打招呼。青瓦台事後說明，那是馬來語中下午的問候語，隨後卻被揭露文在寅誤用印尼語。隨後，他出席汶萊國宴時提議乾杯，但由於汶萊為伊斯蘭國家，嚴格禁止在公共場合飲酒或販售酒類，挨轟「失禮」。

政府短短幾天內數度犯下外交上的失誤，消息透過媒體曝光後便不斷挨批。且南韓近來強推新南方政策，卻在巡訪東南亞過程中出現這類錯誤，顯示文在寅手下的儀典、外交官員綱紀鬆散，讓外交人士直言，「這是刻骨銘心的失誤。」