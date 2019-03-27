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花300萬還被拋棄　癡情男找黑衣人上門討500萬

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離婚、吵架、分手（圖／達志／示意圖）

▲田男不甘心女友拿了他2、3百萬走又回頭找前夫，認為遭到設計，因此帶人上門討500萬。（示意圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名田男懷疑女友與前夫和夥設計騙走他2、3百萬，於是夥同羅男等人前往女友前夫家持槍將女友押走。羅男從檢方起訴至法院開庭審理都未到案，依法通緝，而負責開車的詹男，則依共同犯妨害自由罪，處有期徒刑6個月，可易科罰金，緩刑3年。

陳女陸續從男友田男身上拿走2、3百萬元後與再回頭與前夫復合，田男懷疑自己遭到愛情詐騙，帶著由羅男帶頭的一夥人上門討債。羅男於2015年7月帶了8人持槍闖進陳女前夫家，並自稱「湖口羅XX」，要求陳女拿出500萬元處理。

陳女前夫見狀趕快叫女兒拿起電話報警，羅男上前阻止，雙方展開拉扯，羅竟掏槍朝陳女前夫頭部連開2槍，恰好遇卡彈，陳女前夫被毆擊後往屋外田裡逃跑。羅男見陳女前夫逃走，轉移目標持槍柄重擊陳女，陳女頭部血流不止還被一行人押上車帶往新豐鄉某宅，要求她交付500萬元。

陳女前夫記下歹徒的車牌報案，員警查出車主為同夥的詹男。羅男得知被警方盯上後，載陳女到派出所要求她謊稱自願前往洽談債務糾紛，陳女心生恐懼不敢不從，遵照羅男指示前往派出所說明後，當晚就連夜搬家，全家在旅館躲藏10餘日不敢回家。

檢方展開調查，羅男卻跑路未到案，檢方依擄人勒贖等罪嫌起訴，直到法院審理時羅男都未到案，依法通緝。同夥中負責開車的詹男，則依共同犯妨害自由罪，處有期徒刑6個月，可易科罰金，緩刑3年。

★圖片為版權照片，由達志示意圖供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志示意圖許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：妨害自由,通缉,愛情詐騙,情侶,擄人

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