1年幫宜蘭賺3千萬！　蘇花改東澳隧道南北2測速器超猛

▲2018年通車但限速60公里的蘇花改，其東澳隧道內測速桿，平均每天有65件違規，為宜蘭縣庫帶來3千多萬元年收入。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

2018年2月5日通車、速限60公里的蘇花改，其東澳隧道南下、北上線的兩支測速照相桿，成為宜蘭罰單「冠、亞軍」，1年合計送出超過2萬3800張罰單，平均每天有65件違規，為宜蘭縣庫帶來3千多萬元收入。

蘇花改全線速限60公里，因路筆直、路幅寬，若不注意油門，很容易就超過速限，根據宜蘭縣警局統計，2018年2月5日通車至今年2月5日，兩支照相桿共送出2萬3800張罰單，其中南下線送出1萬2600多張，北上線也有1萬1200多張；南下線每月至少超過1千件超速，一天平均送出34張罰單；北上線每月則有超過900件超速罰單。

蘇花改通車前，台九線新澳隧道測速桿為宜蘭罰單件數「冠軍」，但該桿同期也僅送出6千200多張罰單，件數僅蘇花改兩支測速桿合計的4分之1，甚至不到南下線的一半。

蘇花改通車以來，東澳隧道兩測速桿躍升宜蘭罰單件數前2名，自2018年2月5日啟用來，已為宜蘭縣庫進帳3千多萬元。警方分析，蘇花改蘇澳到東澳段雖然通車1年，但許多用路人還不熟悉路況，尤其東澳隧道南下屬於下坡路段，更易超速，隧道內南下違規件數也比北上多。