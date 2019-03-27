　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

1年幫宜蘭賺3千萬！　蘇花改東澳隧道南北2測速器超猛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2018年通車但限速60公里的蘇花改，其東澳隧道內測速桿，平均每天有65件違規，為宜蘭縣庫帶來3千多萬元年收入。（圖／記者游芳男翻攝）

▲2018年通車但限速60公里的蘇花改，其東澳隧道內測速桿，平均每天有65件違規，為宜蘭縣庫帶來3千多萬元年收入。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

2018年2月5日通車、速限60公里的蘇花改，其東澳隧道南下、北上線的兩支測速照相桿，成為宜蘭罰單「冠、亞軍」，1年合計送出超過2萬3800張罰單，平均每天有65件違規，為宜蘭縣庫帶來3千多萬元收入。

蘇花改全線速限60公里，因路筆直、路幅寬，若不注意油門，很容易就超過速限，根據宜蘭縣警局統計，2018年2月5日通車至今年2月5日，兩支照相桿共送出2萬3800張罰單，其中南下線送出1萬2600多張，北上線也有1萬1200多張；南下線每月至少超過1千件超速，一天平均送出34張罰單；北上線每月則有超過900件超速罰單。

蘇花改通車前，台九線新澳隧道測速桿為宜蘭罰單件數「冠軍」，但該桿同期也僅送出6千200多張罰單，件數僅蘇花改兩支測速桿合計的4分之1，甚至不到南下線的一半。

蘇花改通車以來，東澳隧道兩測速桿躍升宜蘭罰單件數前2名，自2018年2月5日啟用來，已為宜蘭縣庫進帳3千多萬元。警方分析，蘇花改蘇澳到東澳段雖然通車1年，但許多用路人還不熟悉路況，尤其東澳隧道南下屬於下坡路段，更易超速，隧道內南下違規件數也比北上多。

ET快訊
快訊／中央銀行國庫局30歲女墜樓！「臟器外露」當場慘死
每年加薪5000！資訊公司徵才「英文越爛越好」…背後原因有洋
快訊／34家新版必比登推介名單出爐！名單大洗牌　12家新進店

關鍵字：宜蘭,蘇花改,測速器

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太陽公主號「旅程像逃難」爆霸船　800人簽署抗議：我們只要一句道歉！

女嬰被扔人行道／她失溫在紙箱裡顫抖…網：抓出父母毒打一頓

騎士趕上班貪快左轉　下秒遭休旅車撞飛「肢體變形」斷魂

沙鹿貨車駕駛「疑超載+恍神」　竟跨分隔島衝撞曳引車

台中「默契咖啡」喊話捍衛閱聽自由　店門口公告：不收看中天、TVBS

快訊／30餘歲女墜落中央銀行國庫局　「臟器外露」當場慘死

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽騎電動車丟棄女兒　一臉愧疚口齒不清

地租7千漲成11萬！　母當董事長虧公款千萬圖利兒子

我要當下一個鄭捷！紅衣男台鐵列車「隨機亮刀」　女嚇壞：你要幹嘛？

1年幫宜蘭賺3千萬！　蘇花改東澳隧道南北2測速器超猛

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

快訊／30餘歲女墜落中央銀行國庫局　「臟器外露」當場慘死

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽騎電動車丟棄女兒　一臉愧疚口齒不清

地租7千漲成11萬！　母當董事長虧公款千萬圖利兒子

我要當下一個鄭捷！紅衣男台鐵列車「隨機亮刀」　女嚇壞：你要幹嘛？

1年幫宜蘭賺3千萬！　蘇花改東澳隧道南北2測速器超猛

宮廟旁「掏鳥狂尻」還不夠　他廁所拖女摸乳喊：我要性侵你

甜點店喬債警拒當保全　南市議員嗆女所長「坐穩一點」

沙鹿貨車駕駛「疑超載+恍神」　竟跨分隔島衝撞曳引車

中壢鬧區摩鐵深夜槍響　男太陽穴挨轟「一槍斃命」

單親姊妹花探望病嬤　騎車返家與聯結車相撞...姊頭遭輾命危

5歲癌童想當蝙蝠俠　萬人串通「舊金山變高譚市」　如今戰勝病魔成真英雄

快訊／30餘歲女墜落中央銀行國庫局　「臟器外露」當場慘死

2019中華醫大校園徵才就業博覽會　1000個護理師職缺搶人才

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽騎電動車丟棄女兒　一臉愧疚口齒不清

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

來野餐吧！隱身稻田間的文青咖啡屋　純白小帳棚發呆一下午

蘇巧慧今登記拚立委連任　70位里長連署相挺

身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

張懸懷孕「害喜狀況嚴重」　結婚倒數：張鈞甯是乾媽！

大和解！釣蝦場捕獲「蔡柯韓」　網嚇壞：這間背景也太硬

社會熱門新聞

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「..

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只..

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰..

快訊／中壢男汽旅舉槍自戕身亡

柳林瑋涉性侵　2女控車內強吻硬..

松山車站疑情侶吵架　男子拿刀怒..

說到心坎裡...嘉南神秘「響板..

租到凶宅！男大生提告敗訴：盡力..

台南國小驚爆狼師　女童遭性侵2..

國道4連撞　運將急煞憂H鋼貫穿..

不滿太陽公主號行程延誤　旅客霸..

台灣鬼父獎　直系性侵算出最鬼5..

快訊／高職男放學回家　遭惡煞追..

女醫師癡愛「大老闆」　6年被騙..

更多熱門

相關新聞

宜縣府持續追蹤檢驗行健溪污染

有關25日宜縣三星鄉行健溪溪水遭染紅一案，宜蘭環保局經查，是吳姓男子因清洗貝克桶槽內殘餘染料，並排放至水溝所導致，該局除已依違反水污法規定進行告發及要求停止排放，並對紅色染料廢水進行採樣檢驗，26日又持續追蹤並採樣檢驗，以保障縣內農地及作物安全。

宜蘭行健溪被污染成紅河　找到元凶

宜蘭三星行健溪「血流成河」

宜蘭中山獅子會　贈醫院25張輪椅

即／宜蘭外海4.7地震　最大震度2級

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

談戀愛「最無聊」的星座男！

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰凌晨遭棄

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面