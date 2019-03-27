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社會 社會焦點 保障人權

陸客和台友人點「絕版金門高粱+8道菜」　嫌4130元太貴一度拒付

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記者陳崑福／屏東報導

一名到台灣自由行的陸客，本月22日和台灣友人到屏東恆春一家燒烤店用餐，點了一支售價2400元的絕版高粱酒及餐點，共4130元，他認為太貴，拒絕付帳還報警投訴；警方獲報前往處理，發現是一起消費糾紛，經了解，是這名陸客在結帳時覺得該筆消費金額過高，且身上未帶足夠現金引發，經警方協調過後店家同意讓陸客返回飯店拿錢付帳後平息這場風波。
▲▼恆春分局建民所所長 柯奕戎說明陸客燒烤店糾紛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陸客22日在恆春燒烤店引起糾紛，轄區恆春警分局建民所所長柯奕戎說明緣由。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方了解，燒烤店老闆表示，這名陸客與一名台灣友人來用餐，點了店內價值新臺幣2400元絕版金門高粱紀念酒並狂點8道菜，老闆還特別問：「兩人吃得了那麼多嗎？」陸客回：「沒問題，很便宜。」

最後兩人吃光全部餐點後，經店家算帳後為新臺幣4130元，並向陸客收整數4000元，少收130元，但陸客卻說太貴不付錢而報警。

警方說，這名陸客身上僅帶1500元新台幣現金，付不出4000元，並質疑酒太貴，經警方現場協調及老闆說明該絕版金門高梁酒價值後，陸客才將手機抵押於店內，返回飯店拿錢付款，過程中警方並無偏袒任何一方。

警方在此呼籲如消費者遇有類似消費糾紛，可撥打消費者保護基金會電話，消費者如認為業者有欺瞞或顯失公平等行為，可以檢具相關事證向公平交易委員會檢舉，以保障自身權益。

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關鍵字：恆春,陸客,燒烤店,絕版高梁酒,消費糾紛

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