太空衣不夠！　NASA取消史上首次「全女性太空漫步」計畫

▲進行本次任務的3名太空人:麥克林(右)、科克(中)及哈格(左)。(圖/翻攝自NASA官網)



實習記者陳妙津/綜合報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)宣布,原定3月29日將舉行的7小時全女性太空漫步與艙外維修計畫取消,並讓男性太空員哈格(Nick Hague)取代女太空人麥克林(Anne McClain),偕同另名女太空人科克(Christina Koch)完成任務。若該計畫照原定舉行,將是史上第一次全女性太空漫步,但NASA曝光取消原因竟是「太空服不夠穿」,令人哭笑不得。

Some more shots of the #spacewalk on Friday – was privileged to work with my friend and colleague @NASA_Astronauts @AstroHague pic.twitter.com/KueUo7HXFm

據CNN報導,麥克林在22日時已進行了初次太空漫步,她與哈格一同為國際空間站上的太陽能電池板裝上鋰電池,卻在過程中發現自己適合穿M號太空服,但這下可讓NASA傷透腦筋,因為若是麥克林在29日任務當天穿上M號另名女太空人科克便無衣可穿,而男太空人哈格的衣服又不合身。

NASA為此緊急改變計畫,29日任務當天將由哈格偕同科克一起進行艙外維修,也就是說原本的兩女漫步改制成一男一女,目前尚不能確認何時會再度進行全女性太空漫步計畫。

No ordinary battery swap & work day routine. Pics from suiting up Anne & Nick for their first spacewalk! 7 hours later, success upgrading the batteries that allow us to have power even when we’re shadowed by the Earth from the sun! Great day of teamwork both on and off the Earth. pic.twitter.com/a3R6y2jC7Q