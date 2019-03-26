NASA取消首次「雙姝太空漫步」　自爆尷尬原因：制服不夠穿！

▲NASA原定要兩女性登太空，如今突然作罷。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

美國國家航太暨太空總署NASA原定於3月29日，將展開歷史上第一次全女性太空漫步，由女太空人麥克萊恩（Anne McClain）和科克（Christina Koch）共同寫下新的航太歷史，並且在外太空進行為維修電池的工作，但日前卻突然喊出取消。

根據《CNN》報導，過去太空人幾乎都是男性居多，近幾年NASA開始出現女性太空人，其中麥克萊恩就是其中一位已經進行太空漫步的女太空人，22日她已經和另名男太空人哈格（Nick Hague）值勤過一次，在國際太空站上為太陽能電池板裝上鋰電池。然而就在這次的任務中，麥克萊恩發現自己所穿著的太空服尺寸為「M號」。

可惜的是29日將和麥克萊恩一起進行太空漫步的另一名女太空人，恰巧也是穿著M號的制服，但因為國際空間站只有一件該尺寸的制服，也無法以男太空人的制服替代，因此麥克萊恩決定將放棄29日的「雙姝太空漫步」，改由科克和男太空人一起太空漫步維修。

據悉，麥克萊恩跟科克為2013年太空員班級同學，該班打破過去太空人僅男性居多，近有50％學員為女性。因此這一次原本的「太空雙姝漫步」具有相當大的意義，如今因為「制服問題」恐怕還得再等等。