醫判死21分鐘！他身體「靠10％血」奇蹟復活　從太平間推回病房

▲男子死亡21分鐘後奇蹟復活。（圖／翻攝自huffingtonpost）

國際中心／綜合報導

死神的召喚可以躲得過，那便是萬幸，反而會讓人更懂得珍惜身邊的人。居住在英國38歲的喬（Joao Araujo）是一名職業郵差，但讓他真的真正有名的，卻跟他的工作完全沒有關係，而是因為他曾經歷「跟死神交手」的21分鐘，就在醫生宣判死亡之後，竟然奇蹟似的甦醒。

綜合外媒報導，喬在大約10年前開車時，發生了一場意外，當時的他在駕駛的過程中，突然心臟病發作失去意識，坐在副駕駛座的老婆葛賽兒（Grazielle）立刻反應拿了東西卡住了喬的嘴巴，避免呼吸道堵塞，並且立刻將人送到最近的醫院。但當喬被送到醫院時，醫生告知家屬「他的情況相當不樂觀，甚至失血狀態逼近90％」經過搶救後，喬還是被醫生宣告不治。

就在醫護人員拔掉喬身上的呼吸管，並且蓋上白布準備送進太平間後，竟發現喬的身體動了，而且已經是醫師宣布的死亡時間後的21分鐘，就連當時的醫師都無法解釋這樣的現象，因為喬這21分鐘的死亡甦醒，更沒有傷及到心臟、腦部功能，只能說喬的狀況就是一個上天給的奇蹟。

從鬼門關繞一圈回來的喬，對於生活觀念跟想法有了很大的改變，「每一天我都開始認為自己所做的事情都要有意義，每一天我都大聲感謝身邊的人，也感謝我的工作。」目前喬每6個月需要到醫院接受一次心臟科的檢查，確保身體機能沒有任何問題。就連門診護士都會給予熱情的招呼「我們奇蹟的男人又來了！」