工廠空汙監測數據不能信！環保署慘被轟一點作為都沒有

▲立委質疑放在工廠煙囪上的連續自動監測設施（CEMS）容易造假。（圖／記者黃克翔攝）

記者許展溢／台北報導

立院社環委員會今（25日）邀請環保署針對「空氣汙染行動方案的執行績效與改進措施」進行報告。藍、綠立委怒指，早就要求固定汙染源空氣汙染物「連續自動監測設施（CEMS）」修改管理辦法，因為很多廠商在數據上都會作弊，但至今看不到環署作為，導致業者不痛不癢。

民進黨立委林淑芬表示，2017年就跟綠色公民行動聯盟舉行過記者會揭露廠商造假數據，但過了2年多，環署始終沒有對法規做修正，現在說有可能第一階段要公告，但項目包含哪些？何時要公告？環署長張子敬、空保處處長吳盛忠因回答不清楚遭批都沒講到重點。

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國民黨立委蔣萬安說，連續自動監測設施主要是放在110多家業者，326根煙囪上，以24小時不間斷方式監測，但現在公布的管理辦法，監測設備可能因過高、過低、維修等狀況，允許業者註記為「無效」，無效容許率15%，但根據統計2017年1月至2018年9月數據，約2900萬筆，但有600多萬筆都列為無效。

▲立院社環委員會邀請環保署針對「空氣汙染行動方案的執行績效與改進措施」進行報告。（圖／記者許展溢攝）

蔣萬安表示，經過大數據分析比對後，平均每3個超標排放數據，就有2件是標記為無效，也就是業者有可能利用管理辦法中的「無效容許率15%」，將超標數據標記為無效。蔣萬安認為，環署在管理機制上應針對業者呈報的無效數據，去了解實際情況，最好是要實報數字，而不是把這15%給業者。

林淑芬指出，明明廠商排放超標，但目前管理辦法對廠商來說不痛不癢，質問環署會痛會癢的在哪裡？林淑芬怒批，現在連第一階段修正都沒放進去，尤其該自動監測制度，包括數據擷取、處理系統程式等監控數據容易作弊，明明超標汙染卻無法處分，改正管理辦法刻不容緩卻遙遙無期，強調最重要的是真的把汙染抓出來。

針對蔣萬安質疑，環署長張子敬回應，不能這樣解讀，因容許廠商註記，主管機關就要去對比操作上是否真的是這樣？若超標還故意註記無效，只要查到都會依法處分，相關問題後續會檢討，第一階段修改管理辦法預計4月公告。