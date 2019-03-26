社子島開發計畫找小學生做問卷調查！居民氣炸轟市府太離譜

▲社子島居民和里長到監察院送上陳情書，盼能幫他們伸張正義。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

社子島開發計畫將在明（27日）召開二階環評審查會議，環團今（26日）到監察院怒指，該案去年在內政部有條件通過都市計畫，台北市政府卻沒和居民好好溝通，問卷調查內容多為詢問社子島居民「希望」有怎樣的安置，沒去了解居民是否符合相關安置資格，還離譜訪問小學生，以國語訪問只聽得懂台語的老人家。

環團說明，該計畫有條件通過後，內容包括盡量保留聚落、人文的紋理關係、社子島現住戶安置計畫要逐戶列管，但根據2017年10月3日社子島開發計畫範疇界定會議，有關開發將影響的社會經濟問題，必須有以下三大項，一、採科學研究方法進行遷村、補償、遷村範圍及人數。二、分析及評估，開發後生活條件改善和經濟教育增加與否。三、調查（訪查）的項目、對象、內容、範圍等細節應與里長及居民說明溝通後再展開調查。

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▲環團怒批，台北市政府針對居民提出來的意見不是迴避就是推託。（圖／記者許展溢攝）

社子島福安里里長謝文加表示，過去一再向市府強調，應充分調查並考量社子島弱勢族群特殊背景，規劃特別安置內容，但這些意見完全不被重視，更沒有在問卷中被採納，氣的是，該調查也沒和里長好好溝通，以該島居民有4258戶，最後僅完成2047份，只有48%，連5成都不到。

社子島在地居民陳朝燦指出，自己親眼目睹訪查員用國語訪問只聽得懂台語的老人家，更離譜的是，有孩子們都說了大人不在家，竟然直接請小學六年級學生作為訪查對象，而這些事例開發總隊也都承認，還很有技巧的告訴居民「全都排除在有效問卷之外」，痛批市府態度敷衍至極。

▲監察院表示，會收下陳情書並行文給台北市政府，要求他們針對意見回覆。（圖／記者許展溢攝）

環境權保障基金會研究員林必修強調，社子島的家戶訪查從前置作業就很粗糙，且過去環評會議中，多位委員都認為該案「意見溝通明顯不足」、「訪調員無法回應居民規劃的問題」、「拆遷安置計畫極不明確」等，但市府針對這些意見，不是迴避就是推託。

環團最後送上陳情書盼監察院能幫忙伸張正義，並提訴三大訴求包括，該計畫環評有關社會經濟調查項目應重新調查、應以在地居民及原有聚落為主體，及保障社子島居民生存和居住權益。監察院表示，對於居住權市府應該很重視才對，會受理此陳情，並行文給市府要求他們針對以上問題答覆。