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華為P30系列亮相　潛望式鏡頭設計讓余承東大嗆iPhone、三星

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▲▼華為P30系列手機。（圖／翻攝自華為發表會直播）

▲華為P30系列手機發表會。（圖／翻攝自華為發表會直播）

記者邱倢芯／台北報導

手機大廠華為（Huawei）於台灣時間26日晚間9點，在法國巴黎舉行P30系列手機發表會，該系列手機最大的特色就在於其採用了潛望式的鏡頭設計，以10倍無損變焦技術，大大地改寫了智慧型手機拍照的方式；該系列手機所搭載的強大拍照模組，讓華為消費者業務CEO余承東在台上直嗆iPhone XS Max與三星Galaxy S10+。

事實上，華為官方此次為P30系列手機所下的標語就是「#REWRITETHERULES」（改寫規則）。根據余承東所秀出的三款手機拍照表現顯示，P30系列手機在極低光源的環境下，依然可拍出清晰的照片。

其中，余承東秀出了一組拍攝銀河（Galaxy）的照片，畫面中可以看到iPhone XS Max僅能拍出一團黑，而三星Galaxy S10+只能勉強拍出幾顆星點，但是無論是P30或是P30 Pro都清楚地拍出銀河美照，讓余承東不禁在台上嘲笑三星手機「The Galaxy Phone Can’t see galaxy.」直接與三星S10+嗆聲。

▼華為消費者業務CEO余承東嘲笑三星手機「The Galaxy Phone Can’t see galaxy」。（圖／翻攝自華為發表會直播）

▲▼華為P30系列手機。（圖／翻攝自華為發表會直播）

另外，P30系列手機還搭載了10倍無損變焦技術，此一技術最大的特點，就是在手機鏡頭拉到10倍光學變焦拍攝時，依然能有清楚且明亮的成像表現。

▼相較於iPhone XS Max與三星Galaxy S10+，華為P30系列手機10倍無損變焦技術有更好的成像表現。（圖／翻攝自華為發表會直播）

▲▼華為P30系列手機。（圖／翻攝自華為發表會直播）

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關鍵字：華為,P30,P30 Pro,余承東

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