華為發表P30、P30 Pro　改寫智慧手機拍照規則

▲華為發表P30系列手機。（圖／翻攝自華為發表會直播，下同）

記者邱倢芯／台北報導

手機大廠華為（Huawei）於台灣時間26日晚間9點，在法國巴黎舉行P30、P30 Pro手機發表會，此系列手機所主打的就是要改寫智慧型手機拍照規則，華為還以「#REWRITETHERULES」作為標語，顯示出他們對P30系列手機拍照功能的信心。

據了解，此二款手機螢幕皆採用了珍珠屏（水滴造型）的設計方式；P30手機的螢幕尺寸為6.1 吋，採用了FHD+ (2340 x 1080) OLED 19.5:9顯示器，而P30 Pro則為6.47吋，並搭載了FHD+ (2340 x 1080)雙曲面OLED 19.5:9螢幕。

P30為三鏡頭的設計，分別為4,000萬畫素f/1.8主鏡頭、1,600萬畫素的 f/2.2超廣角鏡頭，以及800萬畫素的f/2.4 OIS三倍光學潛望式鏡頭。而P30 Pro則為四鏡頭的設計，其搭載了4,000萬畫素f/1.6 OIS主鏡頭、2,000萬畫素f/2.2 超廣角鏡、800萬畫素f/3.4 OIS五倍光學潛望式鏡頭，以及一顆飛時測距（ToF）景深鏡頭。

且未了讓照片成像擁有更鮮艷的成像，華為此次特地將傳統的RGGB，改搭載RYYB；華為認為，RYYB的元件配置方式可提升40%進光量，使得顏色更較鮮豔、飽和。

而在電池容量方面，P30手機為3,650mAh、而P30 Pro手機則為4,200mAh；值得注意的是，P30手機支援有線充電為 22.5W 快充，但不支援無線充電技術，不過P30 Pro手機則可提供40W有線快充，以及15W無線快充，最棒的是，P30 Pro手機支援反向無線充電，你除了可以替iPhone、AirPods 2等裝置進行充電外，就連電動刮鬍刀、電動牙刷都可以充電。

在顏色選擇方面，兩款手機都提供天空之境（Breathing Crystal）、赤茶橘（Amber Sunrise）、極光（Aurora）、黑色，以及白色等五色可供選擇。

而在價格方面，P30僅有6GB RAM、128GB ROM一種容量選擇，其在歐洲的售價為799歐元（約台幣27,800元）；而P30 Pro則有 8GB RAM /128GB ROM、8GB RAM /256GB ROM、8GB RAM /512GB ROM等三種不同容量選擇，目前在歐洲的定價為999 歐元（約台幣34,800元）、1,099 歐元（約台幣38,200元）、1,249 歐元（約台幣43,500 元）。