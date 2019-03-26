DxOMark排行榜再刷新　華為P30 Pro獲得112高分

▲P30 Pro刷新DxOMark排行榜。（圖／翻攝自華為發表會直播）

記者邱倢芯／台北報導

華為（Huawei）於台灣時間26日晚間再度推出P系列新機P30與P30 Pro，且在新機一出之後，國外相機評測權威DxOMark再度更新排行榜，P30 Pro拍照分數高達112分，相較於先前排行榜第一名的P20 Pro手機、Mate 20 Pro，以及三星S10+的109分，P30 Pro在高出3分，且是目前市面上唯一超過110分的手機。

▼P30 Pro是目前DxOMark排行榜拍照功能中，唯一超過110分的手機。（圖／翻攝自DxOMark網站）

事實上，華為P系列手機一直都以拍攝功能聞名，因此先前推出的P20 Pro能夠穩居第一名這麼長一段時間，也是其來有自；而P30 Pro的表現亦是不俗，新機一出就直接刷新了DxOMark排行榜，讓三星S10+只當了一個月的第一名。

不過，雖然P30 Pro一推出就刷新了DxOMark拍照排行榜，不過在自拍的表現上卻不盡人意，僅獲得了89分排名第四，S10+仍穩居自拍功能排行榜第一名。

▼S10+仍穩居DxOMark自拍功能排行榜第一名。（圖／翻攝自DxOMark網站）